Denisse Valdez esta lista para reaparecer con Las Fieras

León, Guanajuato.- Un año y ocho meses tuvieron que pasar para que Denisse Valdez regresara a una convocatoria del León femenil.

“Fue una espera grande, estaba cerca del equipo porque trabajaba en mi rehabilitación y ahora que ya estoy de lleno muy feliz, amo a mi equipo, amo el club, amo León y contenta de poder aportar en este cierre de torneo, así que trabajaremos fuerte para que se nos den los resultados”, señaló la oriunda de Ciudad Juárez, Chihuahua.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes León se mete por primera vez al "Kraken" en busca de los tres puntos

El proceso de dos cirugías de ligamento “fue algo muy complicado, lo superé una vez y fue mucho sufrir, la segunda también tuvo sus complicaciones en algún punto, pero ahora estoy al cien y lista para apoyar al equipo”.

Valdez salió a la banca en el pasado duelo contra Atlético de San Luis, pero no tuvo minutos, así que espera volver a la acción para las últimas dos fechas donde Las Fieras se medirán a Puebla y Juárez, antepenúltimo y último lugar de la tabla, respectivamente.

“He hablado con Scarlett (Anaya), ella sabe que estoy a disposición, pero depende de lo que decida, si me ocupa o me guarda, pero yo feliz de mínimo ir al banquillo porque si pasó mucho tiempo desde la lesión. La verdad que en todo esto mi familia fue el motor, me motivó a no rendirme, el equipo siempre me respaldó y la afición es una chulada porque en todo momento estuvo al pendiente de mi”.

Finalmente, la atacante aseguró que ya vendrán mejores tiempos para el conjunto esmeralda, esto luego de quedarse semanas atrás sin opciones de ir a la liguilla.

Fue en la jornada tres del Apertura 2019, enfrentando a su ex equipo Cruz Azul, cuando Denisse Valdez salió lesionada de la rodilla izquierda.

En Números…