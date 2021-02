Decepciona a Andrés Lillini un nuevo tropiezo ante León

Ciudad de México, México; 21 de febrero del 2021.- Andrés Lillini, técnico de los Pumas, consideró que el descalabro en casa ante León ha sido uno de los peores en su incipiente trayectoria al frente del banquillo universitario.

“Todo se vuelve más complicado, todo se acorta, hay menos tiempo, es difícil de asimilar porque los recursos que tenemos no nos están alcanzado y desde la vista del entrenador siempre cuesta mucho asimilar estas cosas. Uno siempre trata de elegir a los que mejor están, de generar variantes y cuando no nos sale nada me provoca tristeza, pero principalmente preocupación porque teníamos que salir de este mal inicio”, dijo Lillini.

Con cinco jornadas sin conocer la victoria “hemos perdido la confianza de tener el balón, de quererlo, antes se tapaban muchas falencias que tenía el equipo y se contrarrestaban con llegadas continuas, ahora nos cuesta mucho trabajo llegar al área, le hemos dado vuelta a diferentes sistemas y ni hablar, las circunstancias están dadas así”.

El argentino hizo énfasis en que “hay actitud, entrega, juventud, aunque esa queda al margen entrando a la cancha y de cómo podemos retomar el paso, no hay otra manera que levantando la calidad, uno trata de que esto mejore hasta donde se pueda, pero este equipo no baja los brazos y con las limitaciones que tenemos vamos a asumir el riesgo”.

“Hay jugadores que se tienen que hacer cargo de la situación y están bajos de nivel, el entrenador que soy yo elige y también me puedo equivocar, en lo físico el que no se haya hecho pretemporada es importante y de las bajas nada, ya no están, entonces a llorar hay que ir a otro lado”, concluyó el estratega de los felinos.