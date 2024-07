Debut y despedida para Paulina Martínez en el judo de París 2024

León, Guanajuato. Al límite de sus capacidades físicas y técnicas, así encaró Paulina Rodríguez, representante de Guanajuato su debut en Juegos Olímpicos, actuación que resultó fugaz al caer ante Mascha Ballhaus de Alemania, quien selló la eliminación de la judoca mexicana en la ronda de dieciseisavos de final.

Martínez Claro tuvo participación en la categoría de -52 kilogramos, el choque entre la mexicana y su contraparte germana resultó un duelo entre dos debutantes en la máxima justa veraniega, mismo que tuvo como escenario la Champ de Mars Arena.

Aunque la representante tricolor amagó con movimientos de sometimiento, pudo más la técnica de la Ballhaus, octava en el ranking Olímpico de la Federación Internacional de Judo y medallista de bronce en el último Campeonato Mundial de la especialidad Abu Dabi 2024, apenas celebrado el pasado mes de mayo. La alemana se hizo del triunfo por ippon 0-11.

Tras su eliminación, la judoca entrenada en Celaya, Guanajuato reconoció haber luchado al límite, aunque no le resultó suficiente para obtener un mejor resultado.

“No me alcanzó para más y lo siento mucho; me voy a preparar mejor para el próximo ciclo y mañana volveremos a empezar. No sé si lloro por lo de ahora o por todo lo que no lloré cuando debí”, declaró Paulina Martínez, medallista de plata en los pasados Juegos Centroamericanos San Salvador 2023 y los Panamericanos de Santiago 2023.

Cabe mencionar que la siguiente mexicana en participar en esta disciplina es la también representante de Guanajuato, Prisca Awiti, judoca con experiencia en Tokio 2020. La cita será el próximo 30 de julio en la división de los -63 kilogramos ante Nigara Shaheen del Equipo Olímpico de Refugiados.

CERTAMEN

Junto a Paulina Martínez, otra representante Latinoamericana que fue eliminada en su primer duelo fue la argentina Sofía Fiora, sometida por la suiza Binta Ndiaye. Por su parte, la brasileña Larissa Pimenta, doble campeona panamericana, se metió al podio como medallista de bronce.

Por su parte, Diyora Keldiyorova encabezó la premiación luciendo la pieza áurea, siendo a la vez el primer metal de Uzbekistán en París 2024. Ya en octavos había dado el campanazo al eliminar a la japonesa Uta Abe, hasta este momento campeona Olímpica de los -52 kg. La plata fue para Distria Krasniqi de Kosovo, mientras el segundo bronce fue para la francesa, Amandine Buchard.