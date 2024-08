Daniel Vargas, el leonés que participó en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016

León, Gto. Los Juegos de París 2024 son historia. La magna justa deportiva concluyó con éxito, el Fuego Olímpico se extinguió, pero se mantiene vivo en el corazón y la memoria de los atletas participantes. Ser parte de esta fiesta del deporte marca un antes y un después en la vida de los deportistas, así lo reconoce Daniel Vargas, corredor leonés que representó a México en las ediciones de Londres 2012 y Río 2016.

Mientras la Ciudad Luz fue el escenario en el que se erigieron nuevas figuras con sus hazañas, logros, récords e inspiradoras historias de vida, en León, Daniel Vargas se dejó llevar por los sentimientos, la nostalgia y el orgullo de saberse, dos veces maratonista olímpico.

“Vivir unos Juegos Olímpicos es un sueño hecho realidad, es algo que muchos, pero muchos quisieran lograr, pero pocos consiguen. Estos juegos de París 2024 los disfruté muchísimo, ya no soy atleta de alto rendimiento, mi tiempo ya pasó, pero cada que veía las pruebas mi corazón se llenaba de orgullo de saber que pude ir a dos ediciones, que pude representar a mi país, a mí México en Londres y Río de Janeiro. Pude hacer realidad ese sueño y lo viví dos veces”, exaltó Daniel Vargas en charla para El Sol de León.

Aventura olímpica

Sobre su aventura en la justa que busca ensalzar al espíritu humano por medio del deporte, añade: “Estar en la Villa Olímpica es algo de no creerse, ahí te ves con gente de todo el mundo, gente con otras religiones, otras creencias, pero nadie se enfoca en eso, todos buscan dar lo mejor de sí, buscan una medalla, su mejor rendimiento, buscan hacer historia y todos, en cierta medida lo logramos porque es un antes y un después para ti como persona y para el deporte de tu país”.

Destinado a conquistar kilómetros con cada zancada, Daniel tuvo como inspiración para dedicarse al deporte gracias a la figura de Soraya Jiménez, medallista de oro en el levantamiento de pesas de Sídney 2000.

“Era niño cuando me tocó ver la medalla de Soraya Jiménez fue en ese momento que me decidí a estar en unos Olímpicos y comencé a dedicarme de lleno a correr, a Londres 2012 logré mi boleto llegando en tercer lugar del Maratón Lala, rompí pronósticos, porque nadie me ponía como un corredor que podía llegar a Olímpicos, hubo poca gente que creyó en mí. Ya en los Juegos fue algo increíble, siempre había querido conocer Londres y pude recorrerla corriendo junto a los mejores del mundo”, reconoció Vargas Sánchez.

En lo que fue el certamen vivido en la capital de la Gran Bretaña, Daniel Vargas fue el mejor mexicano en la maratón al cruzar la meta con marca de 2:18:26 siendo el lugar 39, Carlos Cordero, otro fondista guanajuatense ocupó la casilla 60 con 2:22:08 y diez lugares más atrás llegó Arturo Malaquías con 2:26:37.

Río 2016

Para Río 2016 el ciclo resultó más completo con el maratonista guanajuatense, siendo medallista de bronce en la maratón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 y cuarto lugar en los Panamericanos Toronto 2015. Los primeros Juegos Olímpicos celebrados en Sudamérica volvieron a tener a Vargas Sánchez como el mejor representante azteca.

“En Río tuve una preparación mejor armada, ya hubo más apoyo, tuve patrocinadores que me ayudaron a llevar mis entrenamientos. Esos juegos los pude disfrutar más, ya sabía a lo que iba, ya sabía de la emoción y presión que conllevan, pero me quedó satisfecho con lo que hice. Fue una prueba durísima, reconozco que no pude mejorar lo hecho en mis primeros Juegos, pero volví a ser el primer mexicano de los tres que íbamos, eso ya nadie me lo quita ni se puede borrar de la historia”, ahondó el ganador de la Maratón León 2010.

En la cita celebrada en Río de Janeiro, el hermano menor del cuatro veces mundialista, Gualberto Vargas, concluyó en la casilla 54 con 2:18:51, muy atrás quedó Ricardo Ramos siendo el 119 con 2:30:20.

Con casi dos décadas conquistando kilómetros y cruzando metas, Daniel Vargas buscó una tercera clasificación a Tokio 2020, objetivo que no pudo darse tras la pandemia de Covid-19 que llevó a aplazar los Juegos hasta 2021, y en el caso del corredor ‘guanajua’ terminó por truncar su preparación por lo que dio un paso al costado para incursionar de lleno como fundador del Run Club Daniel Vargas.

