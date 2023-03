Daniel de la Vega esta listo para lo que sea en gran final del Torneo de los Soles

León, Guanajuato.- “Listo para lo que sea”, así se califica Daniel de la Vega, guardameta del Deportivo San Lorenzo Tequisquiapan quien ya piensa en la final de vuelta a desarrollarse en casa de Constructora MLC / JCHA. Para el juego definitivo se dice preparado para encarar los últimos 90 minutos o una posible serie de penales.

Originario del Estado de México, el Deportivo San Lorenzo Tequisquiapan participa por primera vez en este certamen y en la contienda por el título se puso un paso adelante al vencer en el juego de ida por 2-1.

“Dimos golpe de autoridad, siempre es bueno llevar ventaja en los partidos, lo pudimos hacer ante un equipo muy fuerte, lo conseguimos y estamos un paso más cerca. Todos en el equipo estamos jalando para el mismo lado con fuerza, estamos muy motivados y es momento de cerrar el campeonato en casa del rival, eso siempre lo prende a uno”, comentó Daniel de la Vega.

Entre las filas del “Ciclón Mexiquense” son conscientes que la final de vuelta en el Estadio Olímpico Sección 24 de Salamanca no será fácil, Constructora saldrá a dar la vida para ganar y empatar la llave lo que obligaría a definir la coronación en tanda de penales.

“Sabemos que jugar allá (Salamanca) será mucho más complicado que el primer partido, ellos (Constructora) saldrá a ganar el partido para que haya penales, si es así, adelante que me siento en gran forma para tomar las cosas como vengan, si podemos ganar en los 90 será una hazaña de todos, pero si nos vamos a penales yo estoy listo para darlo todo al igual que mis compañeros, estoy listo para que sea”, añadió el cancerbero.

Previo al juego en el “Municipio Petrolero” De la Vega reconoció: “Es un rival al cual le tenemos mucho respeto, no será sencillo el cierre en su casa, pero nada es imposible, somos once contra once dentro del campo, nada está decidido aún, pero claro que vamos con la confianza y la mente puesta en el campeonato y El Sol de Oro”.

La gran final entre el combinado mexiquense y salmantino resulta especial, ambos disputan por primera vez el título en Los Soles, además es un cotejo inédito ya que por primera vez se enfrentan por los máximos honores dos equipos del mismo grupo. Durante la fase regular compartieron el Grupo 4.

Por otra parte, el encontronazo definitivo por los máximos honores será el próximo 13 de marzo en Salamanca, las acciones de juego quedaron programadas para las 19:00 horas.