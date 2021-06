Dani Vargas combate el sedentarismo con grupo de inicio al atletismo

León, Guanajuato; 26 de junio del 2021.- Un nuevo grupo de runners principiantes surge y da sus primeras zancadas de la mano de Daniel Vargas, uno de los mayores exponentes que ha dado el atletismo mexicano y que se une al combate del sedentarismo y promoción de la salud.

Con miles de kilómetros recorridos y forjado en la Maratón, prueba madre del atletismo, Vargas Sánchez quiere trascender más allá de la pista y para ello creó su grupo Run Club Daniel Vargas, el cual tiene la misión de formar a principiantes y novatos en el mundo pedestre.

“Este club lo hago con la idea de iniciar a la gente que quiere correr por primera vez, que tienen la ganas de comenzar una vida más saludable y correr es la primera opción porque el atletismo es la base de todos los deportes, entonces aquí recibimos a novatos y los vamos formando poco a poco, todos son bienvenidos”, comentó Daniel Vargas para El Sol de León.

El propio fondista leonés se ha dado la misión de luchar contra el sedentarismo, objetivo que le surgió luego de la paralización que tuvo el mundo a raíz de la pandemia.

“Luego de la pandemia me di cuenta que era necesario atacar el sedentarismo, mucha gente se encerró en su casa pero ahora que podemos salir, que las condiciones son mejores debemos salir y hacer ejercicio para tener mejor salud, ser más felices, el deporte es vida, sea lo que sea que practiques”, añadió Vargas.

La nueva familia atlética inició sus primeros entrenamientos entre abril y mayo, con poco más de dos meses ya suma alrededor de 20 integrantes que van de los 7 a más de 60 años.

“Las puertas están abiertas a todas y todos, no hay problema si nunca han corrido, tenemos niñas de siete años y una señora de 65 años, obviamente cada uno tiene su entrenamiento específico a sus capacidades físicas, todos llevan un plan personalizado”, agregó el fondista.

EMPIRISMO COMPROBADO

Con más de una década entre las pistas y el alto rendimiento Dani Vargas ha absorbido muchos conocimientos, rutinas, prácticas y metodología de trabajo que ahora aplica con sus alumnos de manera empírica.

“Comparto lo que sé, lo que he ido aprendiendo y considero que no hay mejor maestro que alguien que es experto en su área, aplico muchas de las cosas que yo he vivido como deportista, muchas formas de trabajo que observé. También estoy aprendiendo porque he investigado, me puse a leer para refrescar y entender mejor muchas formas de trabajo físico y metodología”, resaltó Daniel Vargas.

Los entrenamientos del Run Club Daniel Vargas se realizan los días martes y jueves en la pista de atletismo del Macrocentro Code León 1, el horario de prácticas es de las 18:30 a las 20:00 horas.

Además de los principiantes, el dos veces maratonista olímpico entrena a un grupo de corredores avanzados especializados en el run trail o campo traviesa, además tiene un par de fondistas que alistan su participación en los Maratones de Chicago y Boston.

Trayectoria

2 veces asistió a Juegos Olímpicos Londres 2012 y Río 2016

En 2010 ganó el Maratón León

Ganó plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018

Ganó bronce en los Centroamericanos de Veracruz 2014