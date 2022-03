[Video y Fotos] Dan probadita del Rally de las Naciones con Road Show

Pancho Name y Hiroki Arai quemaron llanta en el espectacular Road Show del Rally de las Naciones que tuvo como testigo de honor el emblema de la capital cuerera, el Arco de la Calzada.

La fiesta resultó total, desde el arribo de los pilotos, el cual se dio en el Turibus, luego vino la toma de fotografía a los pies del monumento y enseguida, el platillo principal, el rugir de los Subaru WRX que condujeron dos de los protagonistas de este evento que se retoma después de la primera edición celebrada en el ya lejano 2009.

Ni Arai, ni Name, se reservaron nada, metieron el acelerador a fondo en una larga recta que va desde el Malecón del Río hasta el inicio del corredor Madero y fue frente al Arco de la Calzada donde se realizaron drift´s, que en todo momento levantaron el ánimo de los espectadores que estaban habidos de rally, después de un par de años de ausencia del máximo circo que es el Campeonato Mundial de la especialidad (WRC).

“Feliz, esto es impresionante, me había tocado estar en otros show de este tipo, pero hacerlo en la capital del rallismo en América es único, la afición siempre entregada, siempre respondiendo y uno contento de poderles llevar un poquito de lo que es nuestro deporte y ojalá que a lo largo del fin de semana nos estén apoyando”, manifestó Name Guzzy.

Pancho, piloto oficial en México de la armadora nipona Subaru, se robó los aplausos y en ningún instante se dejó opacar por Arai, otro embajador de la marca en suelo asiático. El hijo de Toshi Arai, sorprendió por su manejo agresivo y calculador, incluso derrapó a una mano y coqueteó con los límites de la calle adoquinada.

“No tengo palabras, solo gracias, México, León, realmente fue divertido, el rally es mi estilo de vida y ver que la gente se emociona me motiva, espero que se hayan divertido porque yo si lo he hecho”, dijo Arai al momento de bajar del auto y tomar el sonido ambiente.

No fue una, ni dos, ni siquiera tres, ambos pilotos tomaron la prolongación Calzada en varias ocasiones y dejaron una postal para el recuerdo. El evento resultó todo un éxito, al igual que hace un par de años, cuando esta ruta fue integrada al itinerario del Rally Guanajuato México WRC.

Este Road Show fue apenas una probadita de lo que se viene el fin de semana con el Rally de las Naciones, donde la velocidad y la adrenalina por el deporte motor estarán a la orden del día.