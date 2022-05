Dan la cara Black Bulls y Cuervos

El balón no tiene palabra y está lleno de sorpresas, cuando parece que un equipo anda por la calle de la amargura, la suerte puede cambiarle y de eso dieron constancia los equipos de Black Bulls y Cuervos, ambos dieron la cara y reventaron la quiniela con resultados inesperados.

La jornada 13 resultó de buena suerte para Black Bulls que salieron envalentonados ante FC Massia, los astados embistieron el marco y solamente fue necesario un heroico gol de Isaac Castro para cortar con una seguidilla para nada agradable de ocho partidos son ganar.

El cuadro de los’ toros negros’ cosechó su tercer triunfo en la Liga Estudiantil, gracias a este resultado suman tres unidades valiosas y recuperan algo de confianza para encarar de mejor forma la parte final del torneo y arañar uno de los boletos a la fase final.

Los que no lograron el triunfo, pero dieron ejemplo de lucha ante la adversidad y no se intomidaron de enfrentar al superlider fue Cuervos FC. Los emplumados se vieron frente a frente ante Wakanda, rival que no gozó de la contundencia de otras semanas por lo que apenas logró un empate de un gol Jhorgar Gutiérrez marcó por Wakanda, mientras Andrés Carcova descontó por Cuervos.

El que se mantiene intratable es Liverpool que realizó una goleada de escándalo y con once tantos dejó tendido sobre el terreno de juego a RichVagos, Harold Galván y Raúl Rojas se sirvieron con la cuchara grande y marcaron cuatro goles, el resto de las antotaciones fueron obra de David Herrera, Oscar Delgado y Alessandro González. Con esta sacudida a la portería, Liverpool se consolida como una ofensiva de temer ya que ostenta 43 anotaciones.

New Boys también rompió una racha negativa y por fin se le dio el triunfo sobre su ‘hermano’ FC Men. El choque entre parientes se definió en 2-1. Los peones celebraron ‘dianas’ de Alexis Fuentes y Emilio Emilio Castro.

Resultados Jornada 13