Cumple LMGD primer aniversario con aval de ADEMEBA

León, Guanajuato.- La Liga Municipal Deportivo García suma un paso más para el desarrollo del baloncesto en León, este circuito cumplió su primer aniversario como liga municipal avalada por ADEMEBA Guanajuato.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Siendo la ADEMEBA el ente rector en el baloncesto formativo del país, cada entidad cuenta con su dirección estatal adscrita que se encarga de detectar a jugadores y darles seguimiento para que puedan ser considerados para diversos torneos a nivel nacional.

Con este reconocimiento, la LMDG toma mayor fuerza a nivel local ya que funge como plataforma para el desarrollo del talento local, dando como frutos que diversos jugadores ya sean considerados a campeonatos juveniles de ADEMEBA.

Deportes Guanajuato tiene participación en Mundial de Carreras de Montaña

En esa labor de desarrollo del deporte ráfaga se disputa el nuevo torneo 2022, certamen que cumplió con su quinta fecha en las categorías de Primera Fuerza, Primera Intermedia y Segunda Fuerza en la rama varonil, también se tiene actividad con un Torneo Femenil.

Justamente, en la campaña femenina resaltó el cómodo triunfo de Alhenas que zarandeó 43-7 a All Stars. Por otra parte, Sky selló pizarra de 31-22 ante Masters. Disfrutando la dulce victoria, Tix Tix tumbó 50-42 a Águilas, mientras Club Tribis sumó una victoria más, ahora con cifras de 36-21 frente a San Francisco.

Por la Primera Fuerza varonil los máximos honres fueron de Bravos que logró una amplia diferencia ante Leones, rival al que dio caza con score de 70-36. Sicarios tampoco tuvo complicaciones para doblar 67-42 a Head Hunters.

The Black no pudo ante Ex Linces, sinodal que les ganó 50-45, en otros resultados Abejas aplicó un sedante de 52-46 a Los Locos. Finalmente, Mich León con el cuchillo entre los dientes ganó 55-51.

Por la Primera Intermedia llamó la atención el resultado de 50-30 con el que Linces Masters castigó a Bad Boys. Leyendas se hizo respetar 50-46 a Teleón, mientras los Jaguars devoraron a Brainstorm 55-26.

Los que brillaron fue All Star con corte de 65-45 frente a Mamba, por su parte Aztecas “sacrificó” a Rapitortugas 57-46. Finalmente Arizona Hylsa sacudió a Sicarios 56-32.