Cumple Ambriz con la misión de ganar en casa

León, Guanajuato; 31 de agosto del 2020.- Para Ignacio Ambriz, el triunfo ante Atlas revalida el entendimiento táctico de sus jugadores, además de ser un aliciente que les permite pelear los mejores puestos en la tabla general

“Yo había analizado bien a Atlas, los primeros cinco, diez minutos nos hicieron ver mal, pero después el equipo mostró ese buen futbol, esa dinámica de presionar arriba, de estar atentos a la marca y eso me tiene contento”, destacó Ambriz.

Cerrar la séptima fecha como sublíder es un premio que motiva al conjunto zapatero y sobre todo a su técnico ya que como un plus sumó ocho partidos sin perder en casa.

“Qué más quisiéramos que estuviera la afición, no me sabía ese dato pero habla del trabajo del equipo, no solamente de este torneo, sino de los tres anteriores, nos vamos contentos, era importante sumar”

Dejando de lado rivalidades, Ambriz deseó pronta recuperación para Zaldívar, “Espero que no sea nada grave lo que le pasó, le deseo lo mejor es su recuperación”, añadió el domador de La Fiera.

Finalmente aunque Fernando Navarro destacó al hilar los dos zarpazos con los que Club León sacudió a los rojinegros, subrayó que la labor de equipo les permitirá pelar de tú a tú Necaxa, rival al que visitan el próximo viernes.