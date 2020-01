Cuernos Chuecos regresa a León

En el marco de su vigésimo aniversario, Cuernos Chuecos, la gira de bullriding más importante del país, regresa este próximo domingo 2 de febrero a la Plaza de Toros La Luz, de esta ciudad de León.

Los jinetes más intrépidos, así como los mejores toros de reparo, serán quienes protagonicen una noche repleta de emociones y adrenalina; además, el espectáculo dentro del ruedo se verá complementado con un fascinante show de luces y sonido, así como la intervención de auténticos payasos de rodeo al estilo americano.

Entre los jinetes a seguir figuran el coahuilense Luis Porto, quien en este arranque de temporada comanda el ranking, aunque muy de cerca lo escoltan el hidrocálido Álvaro “El Chasis” Álvarez y el potosino Nicolás Hernández, también destacan André Rodríguez, el hidalguense Juan Carlos “Harry Potter” Contreras, Francisco Mata y Alfredo Ruvalcaba.

Pero Guanajuato no se queda atrás, tendrá un par de representantes que son cartas fuertes para quedarse con la victoria en su tierra, se trata de los salmantinos Alfonso Orozco y Oswaldo “Orlis” Quintanilla, quienes desde el año 2006 forman parte del campeonato.

Cabe señalar que el sistema de competencia no ha sufrido modificaciones, cada jinete deberá sortear ocho segundos arriba del toro para que la monta sea oficial, para luego ir ganando puntos de acuerdo al grado de control exhibido y el grado de dificultad del burel.

“Vengo a ganar”: Venancio

Con los títulos de 2014 y 2019 en su palmarés, además de haberse instalado hasta en nueve finales del tour, el brasileño Washington Venancio es uno de los vaqueros a seguir.

“Tengo más de 20 años como jinete y desde 2011 se me hizo la invitación para venir a Cuernos Chuecos, siempre calificando a las finales, ya fui campeón y ahora vengo a León con todas las ganas de hacer bien las cosas, de ganar, ya lo he hecho en otros años y ojalá que pueda repetir aquí, con una afición muy apasionada”, dijo el sudamericano.

Venancio aseguró que Cuernos Chuecos no le pide nada a las mejores giras de los Estados Unidos, “el nivel ha subido increíblemente, de los jinetes y los toros, me parece que estamos a la par de lo mejor que se ve en Estados Unidos, hay una nueva generación de jinetes y una nueva genética de los toros que hacen de todo esto un deporte muy atractivo”.

Brasil no es sólo futbol y Washington lo ha dejado en claro, “en la media hay muchos más deportes y uno de ellos es el rodeo, no todo es futbol allá, mi papá y mi hermano son auténticos jinetes de rancho y gracias a ellos me nació la pasión de montar y los rodeos”.

