Cox aspira a ser líder en el Club León Femenil

Con dos juegos disputados en la Liga MX Femenil, la panameña Marta Cox poco a poco se adapta a las exigencias de Club León Femenil, conjunto al que reconoce llegó para ser líder y brindar su talento en el terreno de juego.

Siendo la primera jugadora extranjera en jugar para la institución verdiblanca, Marta Cox sabe que las exigencias siempre serán mayores para ella, reto que toma sin temor y con la mayor ilusión por consolidarse como una líder para las Leonas.

“Yo siempre he sido una líder dentro y fuera de la cancha, lo importante es que la profe (Scarlett Anaya) me siga dando la oportunidad, yo soy un persona que le gusta aprender, escuchar cuando me dicen las cosas, me gusta que me digan lo malo, porque así puedo mejorar”, destacó la centroamericana.

Abordando el tema de su adaptación, reconoció que una lesión no le ha permitido alcanzar un nivel óptimo, aunque ya ha jugado algunos minutos y eso mantiene en alto su disposición con el conjunto felino.

“Mi adaptación ha sido de menos a más, vine tocada de la rodilla, aquí estoy en mi rehabilitación, estoy con el equipo en cancha que es lo importante, tengo que seguir adaptándome a mis compañeras y a lo que el cuerpo técnico pida”, agregó Cox Villareal.

Sobre el desempeño que ha tenido Club León Femenil apuntó que el inició fue trompicado, pero ahora corresponde enfocarse en el siguiente rival.

“El equipo empezó con tres derrotas muy duras, en esos tres partidos supieron aprovechar nuestras debilidades, hay que ser reales, luego dimos lo mejor de nosotras, contra Mazatlán ganamos. Lo importante es enfocarnos en Santos, nos toca analizar al equipo, ver para prepararnos, saber sus debilidades”, sentenció la jugadora panameña.

Por otro lado, destacó que el fútbol mexicano femenil tiene un alto nivel de desarrollo por lo que Panamá toma como guía a la Liga MX para desarrollar el balompié femenino a nivel profesional en la nación centroamericana.