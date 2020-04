Covid-19 no apaga la pasión por La Fiera

León, Guanajuato; 27 de abril del 2020.- La estabilidad, buena vida y confianza que muchos encuentran en el ‘Sueño Americano’ se ha tornado muy diferente, complicada y preocupante, así lo señala Francisco Rodríguez, aficionado del Club León que radica en Estados Unidos, una de las naciones más afectadas por la pandemia de Covid-19.

ALARMA

La Unión Americana, se ha vuelto el foco de infección más grande a nivel mundial, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, hay más de 905 mil personas infectadas y el número de decesos supera los 51 mil. Francisco Rodríguez, radica desde hace 20 años en Milwaukee, ciudad que también ha sido afectada.

“Acá (Milwaukee) hay una comunidad de leoneses, hay mucha gente de Guanajuato, está situación ha afectado porque muchos trabajan en la construcción, son cocineros, carpinteros, que son sectores que redujeron su actividad, muchos negocios y fábricas, cerraron, hay como dos mil infectados en la ciudad”, señaló el leonés de 51 años.

Originario del Barrio de San Miguel, ‘Paco’ Rodríguez es un apasionado seguidor del Club León, justamente La Fiera es el principal factor que ayuda a darle sentido de pertenencia a la comunidad leonesa y guanajuatense que radica en Milwaukee, Wisconsin.

“Lo que nos une es el Club León, siempre es bonito encontrarte gente con la misma playera verde o con el escudo de La Fiera, somos como 300 aficionados que cada fin de semana nos reunimos para ver los partidos, esta situación de la pandemia en eso también afectó, además de quitarle el trabajo a muchos, nos quitó el futbol, todo se paró cuando mejor estaba jugando el equipo, pero la salud es más importante”, agregó.

PASIÓN

Buscando mejores oportunidades de vida, salió del país cuando tenía alrededor de 20 años, en su infancia probó suerte en el balompié jugando para el legendario Agustín ‘Peterete’ Santillán, además de ser amigo desde la infancia Ricardo ‘Chavicos’ Enríquez.

“De chico jugué en un equipo infantil el ‘Peterete’ Santillán, jugué con ‘Chavicos’ Enríquez, nos hicimos amigos. Un hermano es compositor y hacia canciones para los Cadetes de Linares, los Bukis y más artistas, con él me fui a Monterrey y de ahí me pasé a Estados Unidos”, recordó Francisco Ramírez.

Con tres décadas viviendo en Estados Unidos, aún mantiene contacto con su familia de León, cuando le es posible, viaja hasta el Bajío para acudir a los partidos de los esmeraldas, el último fue el León contra Chivas del Apertura 2019, a los que procura no faltar es a los amistosos que realizan en Estados Unidos.

“En 2018 vinieron a Milwaukee para un amistoso contra Pachuca, jugaron en la casa de los Cerveceros que es un equipo de beisbol, el presidente del equipo me pidió que le ayudara a llevar gente, me organicé con porras de aficionados del León, vinieron de Chicago, de otras ciudades, moví más de mil aficionados, en agradecimiento el presidente me regaló la playera autografiada que le habían obsequiado la directiva del León”, exaltó el aficionado.

Amante de los colores verde y blanco, admirador de Ignacio Ambriz y sus jugadores, reconoce espera que la contingencia pase para que los leoneses de Milwaukee regresen a sus trabajos y La Fiera a la cancha.