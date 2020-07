Corredores aplauden reapertura de espacios para entrenar

León, Guanajuato.- En plena contingencia sanitaria, el atletismo leonés se da un respiro ya que la reapertura de espacios como la pista atlética de la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez, permite reactivar a la población y sobrellevar el estrés que genera la cuarentena, así lo destacan atletas y corredores recreativos.

El reconocido fondista Gualberto Vargas reconoció que regresar a la pista es una medida para fortalecer la salud mental luego de la etapa de aislamiento domiciliario

“Da gusto saber que ya se puede correr en la pista, obvio con sus reglas, no hay que olvidar que la pandemia sigue, así como la gente se cuida de no enfermarse del Coronavirus, hay que cuidar la salud mental, activarse ayuda al estrés, a no sentirse encerrado. En los Salvajes seguido me preguntaban cuándo regresaremos, les comento que pronto, la gente quiere correr para cuidarse”, señaló Gualberto Vargas.

Por su parte, el agrimensor José Pilar Esquivel destacó que, a raíz de la pandemia, la población es más consiente sobre la importancia de realizar activación física.

“Sin duda el salir a correr es una forma de fortalecer la salud, la actividad física permite fortalecer el sistema inmunológico, la gente no se detuvo, yo observé un mayor número de gente caminando, trotando a todas horas, los domingos por muchas ciclovías veías gente, hay una mayor conciencia sobre la importancia de realizar ejercicio”, comentó Pilar Esquivel.

Cristina Cruz, asidua participante de carreras atléticas en León y otros municipios, también resaltó la reapertura de la pista atlética de la Deportiva del Estado.

“Es una buena decisión, obviamente siguiendo las recomendaciones de salud, yo como usuaria, antes de la cuarentena acudía por lo menos tres veces a la semana, con el cierre de espacios públicos se estaba dando un sobrecupo de gente ejercitándose en la calle. Ahora con la reapertura es responsabilidad de los usuarios acatar las medidas, mantener la distancia para que sigan abiertos al público”, subrayó la corredora leonesa.

Los que también compartieron su punto de vista fueron algunos usuarios recreativos que acudieron a la pista en su primer día de reapertura.

“Ya se extrañaba venir, es volver a la vida, me sentí como niño con juguete nuevo, esto te ayuda echar afuera el estrés, a mejor la condición física y la salud, yo tengo 62 años, pero cuando corro me siento como un muchacho se 15 años. Nunca hay que parar, siempre hay que mantenernos activos” exaltó Arturo Espinoza.

“Es un punto de reunión muy importante, acuden muchos aquí a realizar su ejercicio, que se haya vuelto a abrir es un pasito que ayuda, para muchos representa su lugar favorito, donde ves a los amigos, distraerse y mantenerse saludables, también será importante que se sigan las reglas, que la gente respete” apuntó la Irma Martínez de 59 años.

Sobre reapertura de otras unidades deportivas como la Luis I. Rodríguez, Parque del Árbol, entre otras, la Comude León no ha establecido fechas.