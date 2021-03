Copa Federación sirve de preparación para Nacho Prado

Obligado a contender por la plaza olímpica en el ciclismo de ruta, Ignacio Prado no tiene claro el camino a seguir rumbo a Tokio 2020, esto por la falta de eventos clasificatorios.

Ignacio Prado busca acudir a su segundo certamen olímpico, el ciclista leonés era prospecto para la modalidad de pista, en la cual no logró clasificarse por lo que su último recurso es la ruta, aunque a nivel internacional aún no hay una agenda definida sobre posibles eventos a los cuales competir.

“Lo primero (clasificación en pista) no se pudo por muchos motivos, lo importante es darte cuenta y darle vuelta a la página, no quedar en esto y ahora estoy reclutando toda mi energía para la ruta, la disfruto mucho, la he hecho desde siempre, no creo que perdamos tanto, hay que aumentar la resistencia, no le he perdido el hilo”, comentó Prado.

Sin un rumbo fijo para pruebas en el extranjero, ‘Nacho’ Prado inició temporada en el serial de la Copa Federación que inició en Jalisco y donde el guanajuatense se hizo del segundo lugar en la prueba de ómnium del ciclismo de pista.

“Iniciaron las competencias que es la Copa Federación, es la primera vez en mucho tiempo que volvimos a las competencias, he estado muy enfocado en la ruta y he tenido muchos altibajos en este tema, en la pista regresamos con un segundo lugar”, detalló Prado sobre su participación en Tlaquepaque.

Como siguiente prueba está la segunda fecha de la Copa Federación a celebrarse este fin de semana en Aguascalientes.