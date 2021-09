Convencido Ariel Holan de que León retomará el paso en la liga

Más allá de haber hilado un quinto encuentro sin conocer la victoria, Ariel Holan se siente aliviado de poder tener una semana larga para rescatar a su equipo en la parte física, esto luego del trajín que representó intercalar el torneo local con las últimas dos rondas de la Leagues Cup.

“Será importante para nosotros tener esos días para entrenar, hay que recordar que además de la Leagues Cup, también fue la fecha FIFA, nosotros tenemos una gran cantidad de seleccionados y por delante nos quedan finales que hay que afrontar como tales, pero ya con la tranquilidad de solo enfocarnos en un torneo”, apuntó el timonel del León.

Respecto al descalabro frente al Atlas, el “domador” precisó que “nos ganó bien, hubo momentos claves donde podríamos haber emparejado, no tuvimos esa dosis de frescura y de haberla tenido quizás hablaríamos de otra historia, pero a la larga y haciendo el balance general del partido, ellos hicieron lo necesario para ganar”.

Holan lamentó la mala racha que atraviesan los esmeraldas, sin embargo, confía en que se vuelva a retomar el paso para clasificar sin contratiempos a la fiesta grande.

“Me parece que deberíamos tener más puntos, lo he venido diciendo, pero hoy la realidad es que a partir del sábado empiezan finales para nosotros y nos vamos a preparar muy fuerte para eso, está claro que los futbolistas no son máquinas y después de la descarga emocional del miércoles nos costó, pero con el nivel de futbol que venimos desplegando confió en que cerraremos bien”.