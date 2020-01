Contundente triunfo del León sobre los Tuzos

León, Guanajuato; 25 de enero del 2020.- Entre hermanos te veas, León aplastó 3 por 0 a Pachuca, sin embargo, la noche en el Nou Camp se volvió tétrica con la fractura del debutante Eugenio Pizzuto, quien tenía pocos minutos de haberse convertido en jugador con etiqueta de máximo circuito.

Mena, Ramos y Tesillo, dieron forma al segundo triunfo de los verdes en el torneo, tercero que consiguen en fila sobre unos Tuzos que seguramente querrán olvidar esta presentación en la “guarida”. El cuadro de la Bella Airosa no ha ganado en la campaña, tiene apenas un puntito y los malos resultados ya comienzan a meterle presión al proyecto del uruguayo Paulo Pezzolano.

EL JUEGO

Arranque endemoniado de La Fiera y fatídico para unos Tuzos que sufrieron la baja tempranera por lesión de Chávez, para después admitir dos tantos en un espacio no mayor a los cinco minutos. Los verdes comenzaron a jugar por nota, encontraron las sociedades en medio campo que tanto les hacen daño a sus rivales y de ahí se generó la diferencia.

Al minuto 15, Ramos conectó con Ángel Mena, quien sin pensarlo dos veces metió zurdazo implacable que venció la estirada de Blanco, siendo esta la cuarta anotación del ecuatoriano en el torneo, primera que no llega desde el punto penal.

Pero los Tuzos aún no se sacudían el mazazo que les significó el primer gol, cuando en la frente ya tenía estampado otro. Blanco trompicó dentro de área al “Chuco” Sosa, el silbante Jorge Isaac Rojas decretó la pena máxima y desde los once pasos Leo Ramos se encargaría de facturar el segundo al minuto 20.

León estaba bien y de buenas ante su gente, olvidándose de aquellos errores defensivos que le costaron el descalabro de la semana pasada ante Santos; por su parte, el cuadro de la Bella Airosa tuvo poco y nada, si acaso un remate de Dávila que se la perdió de frente a Cota y por si las cosas ya pintaban mal en el banquillo para Pezzolano, antes del entretiempo el estratega quemó un nuevo cartucho al prescindir del “Cachito” Souza, para meter al joven De la Rosa, quien se alineó en ofensiva junto a Franco Jara.

En el comienzo de la segunda mitad nada, absolutamente nada cambió, los esmeradas mantuvieron la presión, la posesión de la redonda y el toque, todo ante unos Tuzos que ni las manos metían, simple y sencillamente cero combativos, en una noche de pesadilla.

Ramos lo había avisado, Poncho Blanco alcanzó a desviar un frentazo del argentino, pero en la siguiente jugada, vino el servicio por derecha y William Tesillo metido dentro del área chica sólo metió la pierna para dar el pase a la red, ese era el tercero de La Fiera al 55´ de tiempo corrido y el que prácticamente le dictaba sentencia a los hidalguenses.

Pachuca era inoperante en casi todos los sectores del campo, corría detrás de la pelota y la mala noticia no fue la salida de Jara, sino la espeluznante lesión que sufrió el novel Eugenio Pizzuto, quien con un grito que congeló a toda la tribuna, sólo anunciaba la fractura de tibia que venía a romperle una noche de recuerdo al subcampeón mundial Sub-17.

El resto del encuentro fue difícil de digerir para ambos, con la imagen fresca de la lesión del chamaco Pizzuto. León pudo hacer el cuarto, pero no, ahora el equipo de Ambriz se dispone a visitar en la siguiente fecha a Monarcas Morelia, mientras que Pachuca recibirá a Tigres.