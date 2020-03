Continúa con su preparación Gerardo Ulloa

León, Guanajuato; 28 de marzo del 2020.- El que los Juegos Olímpicos de Tokio se hayan aplazado al 2021, derivado de la pandemia de Coronavirus, le renueva ilusiones al pedalista de montaña y representante guanajuatense Gerardo Ulloa.

Y es que el campeón panamericano estaba casi fuera de la justa veraniega, pero ahora con el anuncio que dio esta semana el Comité Olímpico Internacional, tendrá meses suficientes para prepararse de cara a los últimos eventos de la UCI y en donde querrá agenciarse una invitación a los JJ.OO., ya que la opción de clasificar vía ranking se ha disipado.

“Por ahora me concentro en lo esencial, excluyendo todo lo demás, no tengo idea de que me depara el futuro y eso no me inquieta, sólo me apoyaré en mi grupo de trabajo”, apuntó el también integrante del equipo A.R. Procycling.

Tras haber ganado un par de eventos hace algunas semanas en Puerto Rico, Gerardo no echa las campanas al vuela con esta nueva posibilidad de ir a Tokio, “la verdad que estoy bastante calmado, sereno, consciente de mi entorno y de aquellas personas que me rodean y voy a seguir trabajando para que en caso de que se dé la opción, pues aprovecharla”.

Por otra parte, Ulloa vio con buenos ojos la postergación de los Olímpicos, ya que “la salud de los atletas y de todo el mundo está antes que nada, de mi parte aplaudo la decisión y veamos cómo evoluciona todo esto, mientras viviré día a día, como lo dije seguiré con paso firme y disfrutar lo que venga”.

La Unión Ciclista Internacional será la instancia encargada de determinar si se programan más eventos puntuables, una vez que pase la contingencia sanitaria o bien, si se queda con los boletos ya asignados, en una situación que no le beneficiaría a Gerardo Ulloa.