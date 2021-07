Contemplan a La Fiera para jugar la Leagues Cup

León, Guanajuato.-- El Club León se encuentra considerado para disputar la Leagues Cup 2021, aunque de ganar el Campeón de Campeones del próximo 18 de julio ante Cruz Azul, entonces le cedería su lugar a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Y es que de levantar el trofeo que se disputará en Carson, California, La Fiera automáticamente se clasificaría para la Campeones Cup contra el actual monarca de la MLS que es el Columbus Crew.

Además de esmeraldas o rojiblancos, otros equipos de la Liga MX ya confirmados para este torneo son Tigres, Pumas y Santos, mientras que el balompié estadounidense se verá representado por Orlando City, New York City FC, Seattle Sounders y Sporting Kansas City.

Los duelos a eliminación directa comenzarán desde la fase de cuartos de final con Orlando recibiendo a Santos, Seattle a los Tigres, New York City a los Pumas y el Sporting de Kansas espera por León o Chivas. Esta ronda se celebrará entre el 10 y 12 de agosto, las semifinales fueron programadas para el 14 o 15 de septiembre, en tanto que la gran final se llevará a cabo el 22 de ese mismo mes en sede neutral.

El criterio de selección de los equipos mexicanos para este certamen fue a través de la tabla de clasificación de la temporada 2020-2021, sin contar a las escuadras que actualmente siguen en competencia dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Esta será la segunda edición de la Leagues Cup, recordando que en 2019 Cruz Azul se impuso a Tigres y el año pasado no pudo efectuarse debido a la pandemia.

