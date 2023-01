Constructora MLC/JCHA recibe a Selección Moroleón por el boleto a cuartos de final

De cara al partido de vuelta de los octavos de final del Torneo de Los Soles, el entrenador del equipo Constructora MLC/JCHA, Marco “Block” Ruiz asegura que el equipo aprendió la lección del juego de ida, ahora jugadores y cuerpo técnico van con firmeza y seriedad por el boleto a los cuartos de final en calidad de locales ante Selección Moroleón.

Al respecto comentó que, “el juego de ida de los octavos de final nos dejó mucha molestia y frustración porque el resultado que se obtuvo no era que se debió haber obtenido porque a final de cuenta la plantilla que tenemos es muy superior al equipo que nos enfrentamos en el campo, pecamos de soberbia y confianza sobre todo no dimos respeto al rival que se merecía; en el primer tiempo fuimos llevando el partido e incluso se pudo haber terminado con un cuatro a cero, sin embargo, las jugadas arriba no se concluyen y al final pasa lo que al medio tiempo comenté a los jugadores, que ellos iban a tener una o dos y la iban a meter, terminamos corriendo, pidiendo casi el reloj se extendiera un poco más para lograr el empate que final de cuentas se consigue, ha sido oro para nosotros, porque de haber perdido y ganar aquí es irte a penales, es no saber que puede pasar en ello, con ese puntito nosotros ganando este día en casa estamos prácticamente en la siguiente ronda”.

Ahondó, “por la plantilla de jugadore el resultado debió ser positivo, es decir, haber traído los tres puntos sin ninguna problema porque el partido así se reflejó o así se presentaba, esto es futbol y el equipo contrario también cuenta, con muchas ganas, ímpetu y sobre todo con mucho producto de gallina nos hizo un buen partido, un gran segundo tiempo y por poco se quedan con los tres puntos, sin embargo, creo tenemos los argumentos para poder dar la vuelta aquí sin ningún problema y con ello estar en cuartos de final”.

Enfatizó, “el equipo en casa se ha vuelto fuerte, creo el hecho de haber empatado allá fue una sacudida para todos, de tomar mucho más enserio lo que es la liguilla, en liguilla no hay equipo chico, cualquier rival le hace partido al que sea, entonces nosotros tenemos que ser más firmes y más serios en cuanto al momento de enfrentar un juego y sobre todo conscientes que muchas veces la ronda de liguilla la pierdes en el partido de ida, entonces tenemos una posibilidad más este lunes para poder revertir lo mal hecho en el primer partido y cambiar la cara, que lo veníamos haciendo muy bien”.

Así también realizó una invitación, “pedimos a la afición salmantina apoye, a final de cuentas constructora siempre brinda un espectáculo, que no importa al equipo que le vayas, hay que apoyar al salamanca, al equipo en turno, a final de cuentas el sol se quede en esta localidad, esperemos sea con constructora en lo personal, pero creo que hay tres buenos equipos en esta entidad que van a pelear por el título, apoyemos al equipo que este acá, este lunes tenemos la oportunidad de apoyar a la constructora y el martes a transportes, invitamos a la gente vaya y disfrute de buen futbol, lleven a la familia y estén juntos que van observar un bue futbol”.

Para terminar comentó, “diseñar un equipo como constructora es pensar en una final y ganarla, y más en ello que vienen de realizar un gran papel en la Copa Mariachi, eso también debe de ser un parámetro para nosotros, creo tenemos que sustentar lo hecho en Guadalajara y tratar de ganar el Torneo de Los Soles, se tienen las herramientas, material humano, administrativo y económico, todo esta alineado para que se haga una gran liguilla, podamos estar en la final y ganarla”.