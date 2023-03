Constructora MLC y San Lorenzo abren la gran final de Los Soles

León, Guanajuato.- No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, este lunes arranca la gran batalla por la edición 41 del Torneo de los Soles. Fueron 30 escuadras las que iniciaron la competencia, pero solo dos han arribado a la instancia final: Constructora MLC / JCHA de Salamanca y San Lorenzo Tequisquiapan de Querétaro.

Ambos son dignos contendientes por El Sol de Oro, han hecho méritos suficientes para ser finalistas y por delante solo quedan 180 minutos de buen futbol, primero en la Deportiva de Cadereyta y luego jugándose el último de los capítulos en la capital petrolera.

Constructora MLC / JCHA comandó en su momento el cuarto sector tras sumar 25 puntos en 10 jornadas, ganando ocho partidos, empatando uno y perdiendo otro, mientras que en la fiesta grande dejó en claro su jerarquía y categoría al eliminar en octavos de final a la Selección Moroleón, posteriormente en cuartos despidió nada más y nada menos que al campeón Deportivo Arredondo y en semis le pegó a su vecino, Transportes Salamanca.

Los salmantinos cuentan con un plantel de mucho recorrido y presumen a uno de los artilleros del certamen como lo es César “La Chiva” Vallejo. Constructora deberá apelar a lo que lo trajo hasta esta fase, un juego netamente ofensivo, de propuesta atractiva, pero que también cuenta con un aparato defensivo bastante sólido y el cual solo permitió 14 goles en la primera ronda.

Por su parte, San Lorenzo fue segundo de ese grupo cuatro con 20 puntos, producto de seis triunfos, par de empates y dos tropiezos. Ya en la fiesta grande, los blaugranas echaron en octavos a Unión Irapuato Loma de Flores, uno de los favoritos; enseguida, en los cuartos de final, los queretanos le pegaron al invicto Peakys Blinders Santa Ana del Conde, en una llave que tuvo que irse hasta la tanda de penales, al tiempo que en semifinales doblegaron a Benito Juárez Sopeña, cerrando la confrontación en tierras silaoenses.

Cabe destacar que este conjunto cuenta con una base de elementos procedentes del Estado de México y entre los que destacan viejos conocidos de la división de ascenso, hoy Liga de Expansión, como el méxico-panameño Roberto Nurse, el campeón del circuito de plata en 2017 con Lobos BUAP, Luis Olascoaga; el exjugador de La Fiera, Omar Jair Maldonado y el otrora atacante de los Tecos, Leones Negros, Irapuato, Cafetaleros de Tapachula, Zacatepec y Tampico Madero, Carlos Stefano Rodríguez.

Fotos: Carlos Cisneros

Será una final histórica ya que dos equipos del mismo grupo coinciden en la final. Como antecedente está el empate a uno de la fecha cinco en El Molinito y la victoria de Constructora por 3 a 1 en Cadereyta, esto en la décima jornada. Las acciones inician a partir de las 16:00 horas.

El Juego

41 Torneo de los Soles

Final (Ida)

San Lorenzo Tequisquiapan Vs. Constructora MLC / JCHA

Fecha: 6 de Marzo

Hora: 16:00

Estadio: Municipal de Cadereyta