Consigue Arturo Quintero un top 3 en las finales de la PBA

León, Guanajuato.-- Arturo Quintero se adueñó de la tercera plaza en la gran final de campeones regionales de la PBA que se efectuó en Euless, Texas.

El bolichista representante del estado de Guanajuato se quedó bastante cerca de pelear por el título, aunque la historia ya la había escrito al clasificarse por primera vez a esta instancia como monarca de la región suroeste.

Arturo Quintero, we missed you!



Quintero defeats Graham Fach, 248-204, in match 2 and advances to the semi-finals against Jason Belmonte.



— PBA Tour (@PBATour) January 30, 2022

Tras la primera fase de siembra, Quintero se colocó tercero al mejorar los scores de los norteamericanos Graham Fach y Tommy Jones, de esta manera, evitó arrancar la etapa de eliminación desde el primer partido.

Fue entonces que en el segundo match de la escalera, Arturo se topó con Fach, quien previamente había despachado 279-219 a Jones. El duelo entre mexicano y estadounidense resultó parejo, hasta que el radicado en León comenzó a calentar la mano y ya no hubo respuesta de su rival, así que el match se resolvió con un claro 248-204.

Quintero se colocaba en el tercer duelo, sin embargo, para avanzar a la final debía vencer al experimentado Jason Belmonte. El tumbapinos “guanajua” resistió lo que pudo sobre su línea, pero la jerarquía del australiano pudo mas y con un 248-212 eliminó al medallista de bronce en los Juegos Panamericanos 2019 de Lima, Perú.

@JBelmo defeats Arturo Quintero, 248-212, and advances to the championship match against Sean Rash.



— PBA Tour (@PBATour) January 30, 2022

A la postre, el campeonato quedaría para el oceánico, esto luego de imponerse de manera ajustada 210-202 al oriundo de Alaska, Sean Rash. Para Belmonte, esta fue su tercera conquista en el circuito, recordando que ya había sido monarca en 2011 y 2017.

En lo que concierne a Arturo Quintero, sus planes son mantenerse dentro de los grandes torneos de la Asociación Profesional de Boliche (PBA), aunque en el camino también hay diferentes eventos nacionales e internacionales.

