Considera Juan Pablo Sánchez a León como su plaza talismán

León, Guanajuato.-- León es la plaza talismán para el diestro hidrocálido Juan Pablo Sánchez, quien este próximo sábado volverá por sus fueros al coso La Luz, en el tercer festejo del serial de feria.

En charla con El Sol de León, Sánchez habló de lo motivante que le resulta torear en la capital cuerera y frente a una de las aficiones más exigentes y conocedoras del país.

“Siempre he tenido la fortuna de triunfar León, me encanta su feria hasta cuando voy de aficionado, el público es muy consentidor, cuando ve que el torero lo da todo y esta dispuesto, que está frente a la cara del toro, se entrega por completo y además es la primera feria de México, la verdad que León es una plaza de categoría y arrancar el año ahí siempre te va a marcar el ritmo”, manifestó.

Para esta ocasión, el aguascalentense compartirá cartel con el español Paco Ureña y el yucateco André Lagravere “El Galo”, quien de último momento tuvo que entrarle al quite luego de la operación de mano a la que fue sometido el capitalino José Mauricio.

“Es un cartel muy bonito, una pena lo de José Mauricio, pero un acierto que entrara “El Galo” que viene de triunfar en Irapuato, entonces un cartel muy para la afición, sobre todo porque cada torero con su estilo y sus formas va a salir a emocionar al público y eso siempre será lo más importante”.

Asimismo, Sánchez no tuvo reparo en decir que saldrá en su mejor versión, esa que “si el toro me sale bueno, que así será, trataré de agradar y exprimirle hasta la última gota para hacerle una faena hermosa, pero si en definitiva el toro no embiste, lo voy a embestir yo”.

HASTA LAS CANDILEJAS

Tras meses de incertidumbre a raíz de la pandemia, Juan Pablo Sánchez celebró el hecho de que el público vaya de a poco regresando a las plazas, además de que las diferentes empresas y ganaderías hayan apostado a mantener el apoyo al toreo de casa.

“Siempre he dicho que el público es uno de los pilares más importantes de esta fiesta, sin la afición no podría haber corridas de toros y el que ya ahorita se abran las plazas, que las empresas apuesten, es algo muy bonito y nosotros estamos aprovechando cada tarde como si fuera la última, entonces entre más se llenen las plazas, más corridas habrá y todos vamos a salir ganando”, expuso el ganador del Trofeo San Sebastián Mártir en 2011.

Sánchez confirmó que luego de León se presentará el 26 de este mes en Autlán, el 28 en Jalostotitlán y el 27 de marzo en la quinta corrida de aniversario de la Nuevo Progreso de Guadalajara.

El Evento

Feria Taurina León 2022

Tercera Corrida

Fecha: 5 de Enero

Hora: 17:00

Lugar: Plaza de Toros La Luz

Cartel: Paco Ureña

Juan Pablo Sánchez

André Lagravere “El Galo”

Toros: 6 Xajay 6