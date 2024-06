Conmueve a Dos Caras, homenaje y mural suyo en León

León, Gto.- De inolvidable trayectoria sobre los cuadriláteros, Dos Caras reafirmó su legado en la lucha libre mediante un mural que artistas urbanos de León realizaron en uno de los accesos del popular Mercado República. Esta obra homenajea al legendario luchador, quien se conmovió por las muestras de cariño que recibió de los aficionados en tierras zapateras.

Originario de San Luis Potosí, el inolvidable enmascarado se mantiene presente en la memoria de los fanáticos al pancracio, su huella en la lucha libre fue exaltada mediante un mural que ya engalana el Mercado República y en el que lucen las figuras de los hermanos Dos Caras y Mil Máscaras, junto al leonés, Black Shadow.

“Sinceramente, no me lo esperaba, para mí resultó una gran sorpresa. Ya había visto que aquí en León, en ciertos puentes, en ciertos puntos de la ciudad había murales míos y era un gusto enorme porque muchas de las ocasiones que vine a luchar a la Arena Isabel, justamente venía a comer al Mercado República, había un cine aquí cerca y también llegué a ir. Era una tradición luchar los lunes, llegué a venir muchas veces a León, fue en la época de oro de la lucha libre”, resaltó Dos Caras en charla para Noticias Vespertinas.

La obra se ubica en el acceso que da a la calle Prolongación República y que sale directamente a la calle Artes, aquella en la que se ubica la extinta Arena Isabel, recinto conocido como la ‘Catedral de la Lucha Libre’.

Justamente de sus anécdotas en tierras zapateras rememoró: “Siempre era especial venir, la arena (Isabel), era chica a como actualmente son muchos lugares, entonces siempre lucía abarrotada, la gente se entregaba a los luchadores. Eso te comprometía a darlo todo”.

“Me siento muy bendecido por haber hecho mi vida en este deporte tan hermoso que es la lucha libre, y que me dio y me sigue dando de comer, le dio todo a mi familia y me hizo ganar el cariño de mucha gente. Es una bendición que se me recuerde con esta obra tan bonita que hicieron en este mercado (República). Escuchar a la gente gritar mi nombre y que me digan ‘eres mi ídolo o eres mi héroe’, no hay palabras para agradecer”, añadió el luchador de tapa azul turquesa.

Homenaje

Resaltar que la develación del mural además de exaltar la trayectoria luchística de Dos Caras, también celebró el legado de la Arena Isabel y a sus figuras, para ello se contó con la asistencia de luchadores veteranos y algunos retirados que en su juventud protagonizaron encarnizadas batallas sobre la lona.

Entre los invitados estuvo Jorge Cruz, sobrino directo de Alejandro Cruz Ortiz, quien en vida encarnó a Black Shadow. Entre los luchadores veteranos acudieron Súper Títere, Bello Aarón, Águila Imperial, Jungla Verde, Asteroide, Felino, Centella Verde, Zar de la Muerte, Bestia Negra y Cazador.

De igual forma se realizó una función de lucha libre en la que participó Hijo de Dos Caras, Cosmos, Estrellita, Máquina Infernal, Skud, Magic Girl, Guerrero Marvel, Mini Bobby Lee, Murciélago Plateado, Príncipe Azteca, El Conde, Cholo Azteca, El Gran Makala, Ángel del Bien, Black Boy, Black Lee, Golden Boy, Kabuky Jr., Murder Kay Jr., Alas de Ángel. Príncipe Maravilla, Chuky, Dr. del Averno, Murder Kay, Tiempo Negro Jr. y Dark Funeral.

La creación de esta monumental obra en el Barrio de Santiago es parte del Festival de Arte Urbano ‘2 de 3 Caídas’, el cual toma como inspiración a la lucha libre, sus personajes y leyendas.