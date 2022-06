Conmemoran Mes del Orgullo LGBT con juego de voleibol

León, Guanajuato.- Siendo el deporte una vía para la integración y la convivencia entre las personas, jugadores y promotores de voleibol realizaron un juego de exhibición para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBT.

A las marchas y expresiones en las que personas afines a la comunidad LGBT buscan visibilidad entre la sociedad se suma el deporte, específicamente el voleibol, disciplina desde la que se fomenta la integración plena de cualquier individuo sin prejuicios ni ataques por su identidad de género u orientación sexual.

En la Liga Gamers de Voleibol, la cancha, la red y el balón son más que objetos de juego, estos elementos trascienden como herramientas de lucha por el respeto y la igualdad entre las personas, razón por la que este circuito celebró un encuentro amistoso cuyos participantes se identifican como homosexuales.

“El voleibol es un deporte tan noble que no distingue a nadie, todos son iguales en la cancha, realizamos este partido con la intención de convivir, de hacer amigos, de fomentar el deporte, no porque alguien sea o no sea homosexual o se identifique con otra orientación sexual se le van a cerrar las puertas, al contrario cualquiera bienvenido, es una forma en la que la trabajamos por la integración”, resaltó Adrián Medina, dirigente de la Liga Gamers.

Siendo la segunda ocasión en la que se enaltece el Mes del Orgullo, el fundador de la Liga Gamers añora que su iniciativa tenga mayor impacto al grado de organizar más eventos deportivos con un mayor número de participantes.

“Por temor a las críticas o ser discriminados no viven plenamente y sufren en silencio, aquí les abrimos las puertas. Es el segundo año que organizamos este juego de exhibición, tuvimos muy buena respuesta porque además de los jugadores vinieron más participantes de la liga y sobre todo vinieron familiares, eso habla de la aceptación y cariño. Ahora la intención es invitar a jugadores de otros estados o municipios de Guanajuato”, agregó Medina Miranda.

Otro proyecto para impulsar el respeto a la diversidad sexual es organizar un juego amistoso o torneo relámpago en la modalidad de voleibol de playa o celebrar un triangular entre un selectivo de la Liga Gamers y equipos foráneos.

JUEGO 2022

El partido amistoso estuvo animado por los equipos All Stars y Perlas del Bajío, la única regla especial que debe cumplirse es que en la sexteta de juego debe haber uno o dos jugadores heterosexuales. Además de los jugadores locales, en este choque hubo presencia de voleibolistas provenientes de Irapuato y Jalisco. La pizarra final quedó en 2-1 a favor de All Stars, los parciales fueron de 25-19, 23-25 y 16-14.