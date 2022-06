Confirman Abejas nuevos integrantes de su cuerpo técnico

León, Guanajuato.- Para llevar a las Abejas de León a una temporada de protagonismo en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, el coach Pablo García ha apostado por rodearse de viejos conocidos en su cuerpo técnico.

Desde Málaga le estarán acompañando Carlos Alonso como asistente, además del fisioterapeuta Miguel Aguilar, con quienes ya tuvo la oportunidad de trabajar en diferentes momentos de su carrera en España.

“Este salto que daremos es integral, no sólo somos entrenadores, no sólo preparamos un entrenamiento, un calendario o unas cargas de trabajo, ni dirigimos sólo partidos. Si eres capaz de aguantar un playoff en México eres capaz de aguantar cualquier cosa, somos gente que trabaja mirando todas las ligas del mundo, hablando con jugadores, agentes y tenemos la fortuna de poder conocer el deporte en todos sus ámbitos, esa formación integral es la que más nos enriquece y nos puede dar el salto de calidad para ser mejores entrenadores en el futuro”, explicó García en entrevista para el portal Málaga Hoy.

Por su parte, Alonso comentó que “el año pasado Pablo ya me lo había sugerido (llegar a Abejas), pero estaba con un compromiso y no me gusta dejar las cosas a medias. Pablo tiene un talento brutal y creo que hacemos un buen tándem, mis puntos débiles pueden ser sus puntos fuertes y al revés”.

El ibérico tomará el lugar de su paisano José Santaella, quien hace unos meses fuera anunciado como entrenador del Peñarroya de la Liga EBA. Carlos Alonso también estuvo ligado durante cuatro años al deporte ráfaga colegial de los Estados Unidos, por lo que conoce a la perfección los nuevos talentos que pudieran surgir desde la NCAA.

Mientras tanto, Aguilar se dijo motivado por unirse a sus coterráneos en lo que ha considerado su mayor reto ya que es “trabajar con otro tipo de cuerpos, altura, fortaleza y desgaste, el salto al profesional es notable, pero cuando Pablo y Carlos me presentaron el proyecto de cabeza dije que sí”.

El staff de la quinteta leonesa lo completarán los fisiatras de casa Monserrat García y Marte Rodríguez, al igual que el utilero Jesús Sierra.

