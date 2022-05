Confirma Renato Paiva interés y negociaciones con León

León e Independiente del Valle ya negocian para que el portugués Renato Paiva se convierta en el nuevo “domador”, así lo confirmó el propio estratega.

En entrevista para El Canal del Futbol de Ecuador, el lusitano señaló que la oferta de La Fiera es bastante atractiva en el plano deportivo y económico, sin embargo, su salida del cuadro negriazul estará sujeta a que ambas directivas lleguen a un acuerdo, tomando en cuenta que todavía tiene contrato vigente.

“Es público que hay una oferta de León, yo tengo contrato, los clubes tendrán que encontrar un acuerdo, la propuesta es en realidad buena para mí en cuestiones deportivas porque es un enorme campeonato, financieras también, tengo 52 años y ya no estoy para nuevo y mi familia también, entonces es un contrato bueno para mi familia y para mí”, dijo Paiva.

En este mismo sentido, el también ex entrenador de fuerzas básicas del Benfica apuntó que “el que un club me venga a buscar, no quiere decir que yo me quiera ir, hay la propuesta y yo he dicho de forma muy clara que solo saldría con el total acuerdo de los clubes, si no hay acuerdo no salgo porque Independiente me merece todo el respeto, todo el cariño, todo el amor, quedará para siempre en mi corazón y en mi vida y totalmente agradecido por ser el club que apostó por mí cuando aún estaba en formativas de Benfica”.

Paiva aseguró que en el rubro deportivo, León y el IDV cuentan con planes bastante similares, solo que la gran diferencia la hacen los ceros en el cheque y esa cuestión, a sus 52 años, es importante no solo para él, sino para su familia.

“Soy profesional, pasa con los entrenadores, como pasa con los jugadores, si el proyecto deportivo es muy bueno como lo es el de León, muy parecido al de Independiente, en cuestiones financieras también, pero ahí creo que Independiente no puede llegar, entonces como dije, estoy en una edad donde debo pensar más con la cabeza que con el corazón y mi familia no me perdonaría eso, pero que quede claro que mi respeto es total para Independiente y si no hay acuerdo, aunque sea por una letra, yo me quedo porque siempre será el máximo cariño y respeto por Independiente”.

Parece ser cuestión de horas para que ambas instituciones se den la mano y quede formalizada la llegada de Renato Paiva a la “guarida”, no sin antes concluir la primera etapa de la Serie “A” ecuatoriana, esto el próximo 29 de mayo.

