Confirma Renato Paiva fuerte sacudida a su oncena titular

León, Guanajuato.- Si los que venía considerando como titulares no fueron capaces de enderezar el rumbo, Renato Paiva tiene listo un plan emergente con otros elementos que intentarán devolver a León a la senda del triunfo en su visita a la Comarca Lagunera.

“No es necesario decirle nada a los jugadores, he dicho después de los cinco en Monterrey que había que darle opción de respuesta a los 11 que jugaron esa vez, ahora obviamente después de una respuesta que no fue buena tendrán que venir cambios y los jugadores lo saben, ellos son profesionales, de las primeras cosas que les digo es que se preparen para no jugar, porque para jugar todos están preparados y eso definirá su rendimiento en entrenamiento y partidos, repito, todos son profesionales y deberán aceptar estas decisiones”, dijo el timonel de La Fiera.

Al portugués no le asusta el escenario actual que viven los esmeraldas, aunque también está consciente que los estrategas viven al día y son hijos de los resultados.

“Yo hablo con el presidente (Jesús Martínez Murguía) casi todos los días, ve la forma en que trabajamos, soy el primero que no me gusta perder y más en estas formas. La historia del futbol está llena de respaldos de presidentes y pasadas dos semanas los entrenadores se van, así que vivo mi profesión día tras día y el futuro del futbol es el entrenamiento del mañana y en este caso el partido con Santos”.

En este mismo sentido, el “domador” agregó que “somos profesionales, humanos, sentimos el dolor de la situación, no nos gusta, no hemos venido para esto en cuanto a cuerpo técnico, pero tampoco tiraremos la toalla, el trabajo es lo que nos hará mejores y yo creo mucho en mi trabajo, como creo en mis jugadores y como digo, hay que tomar decisiones cuando las cosas están bien y cuando también van mal”.

LIGA DE ALTA EXIGENCIA

Renato Paiva dejó en claro que todos los duelos en la Liga MX brindan un nivel diferente de complejidad, así fue contra Mazatlán, que se metió a la “guarida” en calidad de víctima y salió con los tres puntos; ahora, frente a los Guerreros, son los verdiblancos quienes parten como no favoritos ante un rival que en casa ha ganado tres de cuatro.

“Santos es un buen equipo, como también lo es Mazatlán, aunque se podía pensar otra cosa por la clasificación que estaba abajo, pero tenía un montón de empates. La verdad es que no creo que haya equipos malos en esta liga, recién vimos que Querétaro estuvo cerca de ganarle a Mazatlán, Juárez va a casa del bicampeón y gana jugando bien, entonces todos los partidos son difíciles y obvio que Santos en casa se hace fuerte, pero nosotros debemos dar una respuesta contundente luego de estos desequilibrios”, aseveró.