Confirma presidente del León tres refuerzos para esta semana

Será una semana repleta de buenas noticias para La Fiera, al menos eso es lo que adelantó su presidente Jesús Martínez Murguía y mucho de eso tiene que ver con la confirmación de los primeros tres refuerzos.

“Por el momento no puedo adelantar más, he visto que el nombre de Ormeño ha salido mucho, pero también otros 100 nombres, esta semana habrá noticias, la gente que venga va a ser para sumar, nosotros mismos nos hemos puesto la vara muy alta y como lo dije antes no puedo adelantar mucho”, señaló el mandamás esmeralda.

Respecto a la intempestiva salida del colombiano Yairo Moreno a Pachuca, Martínez precisó que “siempre cuando se planea un nuevo torneo hay diferentes negociaciones y nosotros estamos por presentar tres jugadores, así que en el caso de Yairo era el momento de que saliera y ya vendrán más cosas”.

Por otra parte, el directivo manifestó que la primera petición que se ha hecho al argentino Ariel Holan, nuevo timonel del León, es respetar al cien el ADN del equipo.

“Vamos a cuidar mucho el estilo, eso lo platicamos con Ariel, la idea es jugar de la misma manera de local y visita, siempre se buscará el arco rival, lo que nos sedujo de él es que pensamos de la misma manera, queremos un equipo agresivo, que deje todo dentro del campo, nos tocó entrevistar a otros tres candidatos y Ariel se moría por venir, sabe que entrenar a León no es cualquier cosa y estamos en buenas manos”.

Hermetismo sobre nuevo estadio

Jesús Martínez Murguía comentó que el nuevo estadio de La Fiera es un sueño que tarde o temprano se cumplirá, sin embargo, la pandemia y el tema económico vinieron a afectar los planes más de los previsto, aunque eso sí, la nueva Casa Club llamada “La Esmeralda” se encuentra próxima a inaugurarse.

“Lo del estadio ha sido tema, pero la ilusión está intacta de inaugurar uno de los estados más importantes de Latinoamérica y como grupo cumplimos objetivos, entonces no dudo de que el día de mañana lo podamos inaugurar”, aseveró.