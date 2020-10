Confirma Liga MX regreso de la afición a estadios

León, Guanajuato; 14 de octubre del 2020.- La Liga MX confirmó el regreso de la afición, aunque en una cantidad limitada, a las plazas de Aguascalientes y Mazatlán, sin embargo, el Club León ratificó que su duelo contra América del próximo lunes en el Estadio Victoria de la capital hidrocálida se celebrará a puerta cerrada.

El regreso será gradual, tal y como lo ha sido el resto de las actividades económicas en el país y en el mundo, de tal forma que la liga dispuso no exceder el 50 por ciento del aforo en las plazas ya mencionadas, pero estas deberán determinar el porcentaje final a admitir junto a las autoridades de salubridad de sus localidades.

Cabe destacar que los Rayos recibirán el viernes a “Xolos” de Tijuana y ese mismo día Mazatlán FC jugará ante Bravos de Juárez, en lo que será el primer encuentro con afición en el llamado “Kraken”.

En lo que concierne a la escuadra esmeralda, la directiva ya trabajó desde hace varias semanas un protocolo para el retorno de los espectadores, el gran problema es que este ha quedado guardado por el momento debido a que la institución ha tenido que abandonar las instalaciones del Estadio León que ya han pasado a posesión de Roberto Zermeño.

El cuadernillo de medidas a seguir que reveló la Liga MX se encuentra conformado por 37 páginas donde se detalla cómo debe ser la recepción del público en los estadios, cuales son las obligaciones de estos y de los clubes durante el desarrollo del partido y como es que se dará la salida ordenada en los inmuebles.

Algunos de los puntos más destacados en este protocolo es la venta de boletaje vía electrónica, no habrán taquillas abiertas, no se permitirá el acceso a grupos de animación, en cada acceso se realizará la toma de temperatura, deberán de instalarse dispensadores de gel antibacterial, el uso de cubrebocas es obligatorio, no se permitirá el acceso a menores de 12 años, un máximo de dos personas podrán sentarse juntas, cada estadio contará con una cuadrilla de sanitización que haga labores antes y después del juego y si se permitirá la venta de bebidas y alimentos, sólo que se recomienda el pago con tarjeta para así evitar el riesgo por contacto.