Confía “Vuce” en que sus Gallos pronto tomarán mejor ritmo

León, Guanajuato; 11 de Enero del 2020.- Unos renovados Gallos Blancos arrancaron con derrota el Clausura 2020, pese a ello, su timonel Víctor Manuel Vucetich, se dijo tranquilo por la disposición que sus pupilos demostraron en su visita a La Fiera.

“Me voy tranquilo, el plantel mostró temperamento, deseos de salir adelante, poco a poco encontraremos la forma jugar bien y ya estaremos trabajando durante los días que vienen para crecer en todos los sentidos”, manifestó Vucetich, quien recién renovó contrato por un año con la institución albiazul.

Fueron varios ajustes los que tuvo en el receso invernal la nómina queretana, “creemos que el periodo de preparación no fue el mismo del torneo pasado, no se cuanto tiempo podamos necesitar para estar a punto, no tenemos esa amalgama correcta, tantos cambios siempre traen un prejuicio, pero la actitud de los jugadores me deja bien, hay deseos de superarse y eso es algo muy importante”.

Por otra parte, el apodado “Rey Midas” no pudo ocultar su molestia con los criterios arbitrales para consultar el VAR, primero en la acción de la pena máxima de Velázquez y luego en una jugada donde Ramos alcanza a golpear con el codo el rostro de un elemento queretano.

“El penal para mi es de criterio muy chiquito cuando no hay intención y el hombre va haciendo el recorrido, antes de eso hubo un codazo de Ramos a la altura de la cara y ese criterio no nos favorece, la realidad es que ninguno de los dos criterios nos favoreció”.

Finalmente, Vucetich aun no decide quien será el que tome el eje del ataque, Kike Triverio o el recién llegado de Tijuana, Ariel Nahuelpan, “es un día a día constante, a veces pueden jugar ambos, otras veces se alternarán, pero es una lucha deportiva como en cualquier equipo y depende de las circunstancias, pero sobre todo depende de ellos”.