Confía Tomás Banda en clasificación a semifinales de Los Soles

León, Guanajuato.-De experiencia comprobada en el futbol profesional, Tomás Banda ahora funge como líder del Deportivo Arrendondo, escuadra que disputa los cuartos de final del XL Torneo de Los Soles y con la que aspira a lograr el pase a semifinales luego de empate en el juego de ida.

En el primer choque de cuartos de final, Deportivo Arrendondo se midió ante Santa Ana del Conde FC, este último rescató el empate en casa, fue justamente Tomás Banda quien se encargó de adelantar a su equipo, luego vino la iguala a un gol por parte del rival.

"No pudimos lograr la victoria en el juego de ida, fue un partido muy peleado, todos dimos nuestro máximo esfuerzo, tuvimos oportunidad de marcar pero no pudimos lograr más goles, ahora nos toca reflexionar en lo que nos hizo falta ya que en la vuelta nosotros seremos locales, nos toca recibir y ahí tenemos que ganar para avanzar", declaró Tomás Banda para El Sol de León.

Siendo partidos de alto voltaje, el arbitraje marcó el rumbo del partido "Las cosas como son, hablo por mi equipo y considero que el arbitraje no fue el mejor, nos expulsaron a un jugador, así no se puede competir porque juegas contra 11 del equipo rival y tres más del arbitraje, pero eso no nos quita el sueño, en casa vamos a vencer".

Será el próximo lunes cuando Deportivo Arredondo reciba en San Francisco del Rincón a sus rivales leoneses, siendo el partido definitorio, el futbolista veterano advierte que su principal motor será el apoyo de sus aficionados.

"Ahora viene lo bueno, vamos en casa con nuestra gente, todo el torneo nos han acompañado y apoyado, ahora ellos también juegan con nosotros, desde la tribuna habrá presión para el rival, nosotros estamos enfocados en ganar, en lograr la victoria y meternos en las semifinales de Los Soles", añadió Tomás Banda.

Durante la fase regular, Deportivo Arredondo se adueñó del Grupo 3, ocupó la cima gracias a ocho triunfos, un descalabro y una derrota. En las estadísticas de goleo sumaron 28 goles a favor y únicamente seis goles en contra, cifra que hizo de este equipo la mejor defensa del certamen.