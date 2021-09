Confía Scarlett Anaya en echar a andar la maquinaria esmeralda

León, Guanajuato; 28 de septiembre del 2021.- Los resultados no llegan, la liguilla se va alejando cada día más, pero Scarlett Anaya, timonel de Las Fieras, pide paciencia de cara a dos visitas de alto riesgo frente Monterrey y Cruz Azul.

Después de 10 fechas en la Liga MX Femenil, León es décimo cuarto de la clasificación con nueve puntos, solo por arriba de Toluca (8), Atlético de San Luis (6), FC Juárez (5) y Mazatlán FC (2). Son ahora cinco unidades las que separan al equipo esmeralda de los puestos de liguilla.

“Me parece que lo principal es no desesperarnos, contra Necaxa queríamos el triunfo y fueron errores y cuestiones de desconcentración, el resultado nos deja un sabor amargo e insisto, esto es de no desesperarse y darle vuelta a la página”, manifestó Anaya.

Y siendo que de visitante le ha costado a sus dirigidas, la “domadora” confía en sacar una buena renta de sus salidas a la sultana del norte y después a la capital del país, contra rivales que se encuentran metidos entre los mejores ocho.

“Venimos de dos partidos en casa, era importante haber sumado más, nosotras buscamos calificar y el hecho de no hacer valer la localía nos pega anímicamente, da coraje, nos genera impotencia, por eso ahora me enfocaré en la parte anímica porque se vienen juegos importantes y no nos podemos quedar con los últimos resultados”.

Finalmente, Anaya puntualizó que el grupo “está bien, todas unidas, enfocadas en los objetivos, seguimos en el día a día, partido a partido y no debemos perder la cabeza”.

En Números…

2 Triunfos los que registran Las Fieras en el Apertura 2021

9 Puntos para León después de cumplirse la decena de fechas disputadas

14 Lugar que ocupa el equipo verdiblanco en la clasificación general