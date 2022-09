Concluye el leonés Rafa Villagómez un duro año en la FIA Fórmula 3

León, Guanajuato.- El piloto leonés Rafael Villagómez puso cerrojazo a su segunda temporada en la FIA Fórmula 3 corriendo la novena fecha del calendario celebrada en el Autódromo Nacional de Monza en Italia.

Sin embargo, la despedida del integrante del Van Amersfoort Racing no fue la que se esperaba, quedándose sin chances en la manga final por un nuevo contacto. Cabe resaltar que durante gran parte de la campaña, Rafa se vio afectado por esta situación, teniendo que largar de manera muy comprometida desde la parte trasera de una nutrida parrilla de más de 25 autos.

En la carrera sprint pactada a 18 vueltas sobre el trazado de poco más de cinco kilómetros y medio de longitud, el guanajuatense cedió varias posiciones, no pudiendo encontrar el mejor ritmo arriba de su monoplaza. Tanta fue la diferencia con respecto a los punteros que cerca estuvo de ser lapeado, situándose hasta el vigésimo sexto casillero. La bandera a cuadros quedó para su coequipero, el argentino Franco Colapinto, quien adelantó por 0.432 al británico Oliver Bearman y por 2.109 segundos al brasileño Caio Collet.

LAP 1/22 ⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Vidales and Villagomez are OUT ❌



The two drivers make contact ahead of Turn 6



Drivers are both OK and out of the car #ItalianGP #F3Finale pic.twitter.com/cWWQWFoZDs — Formula 3 (@FIAFormula3) September 11, 2022

Para la prueba feature, Villagómez tuvo poco y nada que hacer cuando a la altura de la curva seis en la primera vuelta, un toque con el español David Vidales lo puso fuera de combate. La imagen del oriundo de la capital cuerera bajando del coche y tomándose el casco con ambas manos fue clara evidencia de frustración y de que en general resultó una floja campaña. La victoria quedó en poder del barbadense Zane Maloney, sacándole 0.587 a Bearman y 4.437 al estadounidense Jak Crawford.

De esta manera, Rafa Villagómez solo pudo sumar un par de puntitos para la clasificación de pilotos, ambos cosechados en Imola y los cuales lo dejaron en vigésimo quinto lugar. El nuevo rey del serial con 139 unidades es el francés Víctor Martins del ART Grand Prix.

Ahora, Villagómez deberá encarar un largo receso, aunque con la incógnita de saber si el VAR le respetará su asiento para el próximo año y es que tanto Colapinto, así como el inglés Reece Ushijima, concretaron mejores actuaciones que, en teoría, los mantendría dentro de la escudería neerlandesa.

FIA Fórmula 3

Fecha 9 (Italia)

Resultados Finales

Carrera Sprint

Piloto Equipo Tiempo 1 Franco Colapinto (ARG) Van Amersfoort Racing 34:09.8 2 Oliver Bearman (GBR) PREMA Racing 0.432 3 Caio Collet (BRA) MP Motorsport 2.109 26 Rafael Villagómez (MEX) Van Amersfoort Racing 70.263

Carrera Feature