Con mas pena que gloria Chuy Godínez se despide de León

En lo que era un secreto a voces, Jesús Godínez no continuará con León e incluso Chivas, dueño de su carta, lo ha puesto como elemento transferible.

Poco o nada sucedió en tierras esmeraldas con el canterano del Rebaño Sagrado, quien simple y sencillamente no fue ni la sombra de lo que en su momento hizo J.J. Macías.

El delantero estuvo cuatro torneos con León, disputó 26 partidos, sólo tres como titular y no hizo gol. En ciertos pasajes, Chuy ni siquiera fue la tercera opción en ataque para el otrora estratega esmeralda Nacho Ambriz, quien prefirió debutar a un juvenil como Armando León o bien, habilitar a Joel Campbell como nueve, esto cuando no pudo echar mano de Leo Ramos, Víctor Dávila o “El Puma” Gigliotti.

Tan borrado estuvo Godínez que la falta de actividad le terminó costando su lugar en el seleccionado olímpico. El oriundo de la perla tapatía venía cumpliendo todo el ciclo desde los Juegos Panamericanos 2019, sin embargo, semanas antes del Preolímpico en Guadalajara fue descartado por Jaime Lozano.

En una carta de despedida publicada en sus redes sociales, el jugador aceptó que “las cosas no siempre salieron como deseaba, pero el grupo siempre estuvo por encima de todo y pudimos conseguir la octava estrella, en lo que será un momento que siempre guardaré en mi memoria. Me siento feliz por haber vivido la grandeza de este club y solamente puedo estar agradecido con la familia Martínez, la directiva, el cuerpo técnico, mis compañeros, el staff y especialmente a la afición que me hizo sentir en casa”.

Godínez es la segunda baja oficial para los verdes, recordando que hace unos días se confirmó la salida de Yairo Moreno a Pachuca.

