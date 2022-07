Complicado fin de semana para Rafa Villagómez en Silverstone

León, Guanajuato.- El piloto leonés Rafael Villagómez vivió un fin de semana digno para el olvido en la cuarta fecha de la FIA Fórmula 3 que se desarrolló sobre el mítico trazado de Silverstone en la Gran Bretaña.

Desde las sesiones de prácticas y luego en la calificación, las cosas ya andaban mal para el integrante del equipo holandés Van Amersfoort Racing, quien no pudo adaptarse a una pista húmeda y además, el auto tampoco rindió lo esperado, situaciones que lo enviaron hasta los puestos del fondo de la parrilla.

SAFETY CAR (LAP 10/22)



Azman and Villagomez make contact at Copse to end both their races 💔#BritishGP #F3 pic.twitter.com/ZALpHVUUVo — Formula 3 (@FIAFormula3) July 3, 2022

Para la carrera sprint, Villagómez largó vigésimo quinto y posteriormente, a lo largo de 17 giros a la pista de 5.891 kilómetros, poco o nada pudo hacer e incluso acabó siendo penalizado por cinco segundos, esto por formarse fuera de su cajón en la salida; de esta manera, el guanajuatense pasó del vigésimo tercer casillero al vigésimo sexto, solo quedando por delante del italiano Enzo Trulli.

Fotos: Cortesía | Van Amersfoort Racing

La bandera a cuadros fue para el francés Isack Hadjar con un tiempo oficial de 32:24.707 minutos, sacándole 0.757 a su paisano Victor Martins y 1.359 al local Reece Ushijima, coequipero de Rafa Villagómez.

Mientras tanto, en la carrera feature, las malas noticias continuaron y es que el oriundo de la capital cuerera, que venía en franca remontada, acabó contra uno de los muros de contención, todo producto de un contacto con el malayo Nazim Azman en la vuelta 10. El coche de Villagómez quedó con el alerón delantero destrozado, aunque afortunadamente el golpe no trajo mayores consecuencias.

Fotos: Cortesía | Van Amersfoort Racing

El monegasco Arthur Leclerc se llevó el triunfo con menos de un segundo de diferencia en relación a sus más cercanos perseguidores, los de casa Zak O´Sullivan y Oliver Bearman.

Para el siguiente fin de semana, Villagómez irá por algo mejor que contar al Red Bull Ring de Spielberg, Austria, ronda con la cual se llegará a la mitad de la temporada.





FIA Fórmula 3

Silverstone (Fecha 4)

Resultados Finales

Piloto Equipo Tiempo 1 Isack Hadjar (FRA) Hitech Grand Prix 32:24.7 2 Victor Martins (FRA) ART Grand Prix 0.757 3 Reece Ushijima (GBR) Van Amersfoort Racing 1.359 26 Rafael Villagómez (MEX) Van Amersfoort Racing 18.276