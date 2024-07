Complicada visita de los Bravos al “nido” de los campeones Pericos

León, Gto.- La temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol comienza a agonizar para unos Bravos de León que buscarán rescatar la mayor cantidad de triunfos posibles y esta semana la abrirán con una dura visita de martes a jueves al Estadio Hermanos Serdán, casa de los campeones Pericos de Puebla.

Los playoffs parecen ser tema perdido y es que la tropa cuerera se encuentra a nueve juegos y medio del sexto lugar que son los Guerreros de Oaxaca, esto cuando a la campaña regular solo le restan 15 compromisos. Tristemente, para los manejados por Matías “El Coyote” Carrillo, la segunda vuelta del calendario resultó lapidaria y para muestra, de los últimos 10 duelos, los leoneses solo han podido ganar dos, de hecho, incluso están cerca de caer al octavo puesto en el standing de la Zona Sur, toda vez que Piratas de Campeche se ha acercado a juego y medio.

Fue precisamente ante Puebla donde comenzó la debacle en aquella confrontación del 14 al 16 de junio y en la que los emplumados sacaron las escobas en “La Fortaleza”. Esa dolorosa barrida acabaría costándole el puesto de manejador al dominicano Rafael Rijo y fue entonces que Carrillo asumió los controles de una nave que ya iba a pique.

Si bien, las matemáticas indican que la escuadra del Bajío todavía no está eliminada, la realidad es que la planeación para 2025 comenzará pronto. Desde el segundo torneo de 2018 que la organización no puede arribar a la postemporada y en esta ocasión se realizaron movimientos importantes para de una vez por todas cortar la mala racha, solo que estos al final no funcionaron.

Con el arribo en su momento de auténticos cañoneros como “El Proto” Rainel Rosario, el curazaleño Ademar Rifaela o el cubano Henry Urrutia, la idea fue atacar esos puestos de clasificación, algo que no pudo ser posible ya que las piezas que no embonaron estuvieron en el pitcheo.

De tal manera que los Bravos van por el orgullo y por no bajar de ese peldaño en el que se han mantenido durante este tramo final. Será la tercera ocasión en el año que leoneses y poblanos se vean las caras, segunda en la ciudad del trazo angelical, recordando que del 26 al 28 de abril, la novena cuerera rescató uno, pero bien pudo haber conquistado esa serie que inició con un vibrante partido que se definió en 10 capítulos.

Para estos nuevos enfrentamientos, la rotación leonesa tiene a Faustino Carrera (1-1, 5.28 ERA), Jonathan Vargas (1-1, 7.40 ERA) y Arturo Reyes (1-5, 8.13 ERA), en tanto que los Pericos enviarán al cerrito a Jesús Vargas (3-2, 4.73 ERA), Emilio Márquez (1-1, 3.86 ERA) y Jackson Rose (1-3, 5.98 ERA). El playball se cantará desde las 19:00 horas.

La serie

Temporada 2024

Liga Mexicana de Beisbol

Bravos de León Vs. Pericos de Puebla

Fecha: 16 al 18 de Julio

Hora: 19:00

Estadio: Hermanos Serdán