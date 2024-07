Complejo debut olímpico para Monserrath Rodríguez en el ciclismo de montaña

León, Guanajuato.- En el que significó su debut en Juegos Olímpicos, la pedalista de montaña y representante de Guanajuato, Monserrath Rodríguez, no contó con la mejor de las suertes y fue lapeada hasta por cuatro vueltas.

Deportes Goretti Zumaya se despide de París 2024 mejorando lo hecho en Río 2016

El circuito para el desarrollo del Cross Country femenil en Elancourt Hill acabó siendo un duro desafío no solo para la ranqueada número ocho del continente americano, sino para cada una de las 36 competidoras que tomaron la salida, de hecho, dos de ellas no pudieron completar la prueba, la francesa Loana Lecomte y la mauriciana Aurelie Halbwachs; además, fueron 11 ciclistas las que no consiguieron concluir en el giro de la líder.

Con respecto a la incursión de “Monse” Rodríguez, desde un inicio quedó relegada a los últimos casilleros ya que tras la primera vuelta arrastraba una diferencia de 2:28 minutos y esta brecha fue abriéndose cada vez más, al grado de que su lucha tuvo que ser interna para poder arribar al arco de meta.

Después de los 30.8 kilómetros pactados, solo pudo superar en el clasificador a las que no finalizaron, al igual que a la de Ruanda, Jazilla Mwamikazi, quien cerró con cinco giros de desventaja.

¡Ya eres olímpica!



Muchas felicidades a nuestra representante guanajuatense, que puso toda su pasión y entrega durante todo este ciclo olímpico.



¡Gracias por ser muestra de la #GrandezaDeMéxico!#Paris2024 #GtoEnParis pic.twitter.com/ENacSGdzoU — Comisión de Deporte GTO (@CODEGuanajuato) July 28, 2024

Adelante, los pronósticos fueron cumplidos y la cinco veces monarca mundial, la local Pauline Ferrand, se colgó la presea de oro con un tiempo oficial de 1:26:02. Cabe señalar que la gala lo había ganado absolutamente todo en su carrera, pero solo le faltaba anexar a su palmarés la medalla olímpica que ya por fin puede presumir en su cuello.

El podio lo completaron la estadounidense Haley Batten y la sueca Jenny Rissveds, ambas quedando a 2:57 y 3:02 minutos de Ferrand Prevot, respectivamente. En el enfrentamiento de latinoamericanas, la brasileña Raiza Goulao superó a Rodríguez Suárez tras instalarse vigésimo octava, pero con dos vueltas menos.

La deportista leonesa Monserrath Rodríguez finalizó en el lugar 33 de la prueba Cross Country #MountainBike en su debut en los #JuegosOlímpicos #Paris2024 #LeónEnParis2024 pic.twitter.com/kTLpt55e2M — Isaac Piña | DEPORTE LEÓN (@isaac_pina) July 28, 2024

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Deportes Monserrath Rodríguez, ciclista guanajuatense, va por la experiencia de su vida en Olímpicos de París 2024

Luego de su participación en esta justa veraniega, Monserrath Rodríguez continuará en el viejo continente para reanudar su programa en el serial de Copas del Mundo de la UCI, en donde es auspiciada por el equipo catalán Massi Bikes.