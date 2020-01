Color y fiesta da vida a carrera de la Feria León 2020

León, Guanajuato.- Papelitos de colores, enmascarados, superhéroes, bailarinas con su tutú y familias enteras fueron parte del mosaico que animó una edición más de la Carrera de Todos que organiza la Feria de León.

Ver esta publicación en Instagram Carrera de @feriadeleon 📷: #FeriaDeLeón2020 Da clic aquí ➡️ www.elsoldeleon.com.mx #deporte #carrera Una publicación compartida por El Sol de León (@elsoldeleon) el 26 de Ene de 2020 a las 9:34 PST

A pesar de que el día amaneció nublado y con un ambiente muy frío, cientos de personas se envalentonaron para dejar las chamarras y abrigos para ponerse los tenis, los shorts o mallas y ser parte del primer evento pedestre del año.

En punto de las 7:00 am se dio la señal de salida a los corredores individuales al primer contingente de la modalidad de relevos. Por algunos lapsos se presentó una leve llovizna que no importó a los ‘runners’ ya que no perdieron el ánimo a lo largo de los cinco kilómetros que integraron la ruta.

El último kilómetro fue uno de los tramos más emotivos ya que los participantes atravesaron la zona de juegos dando una atmosfera de alegría a pesar de que no estaban en funcionamiento, finalmente eran recibidos por música ochentera y cumbias en la Velaria.

Para esta edición participaron mil corredores en dos modalidades, individual y relevos de 4. Al ser de cinco kilómetros no fue un evento que estuviera cronometrado ya que fue de carácter recreativo y no competitivo.

Únicamente se hizo reconocimiento a los primeros tres equipos en ganar la modalidad de relevos en las categorías femenil, varonil y mixto. Cada equipo se integró por cuatro elementos y cada uno corrió los 5k.

Equipos ganadores relevos

Relevos Varonil

Carlos Rocha

Francisco Javier Ortega Pérez

Víctor López

José Roque Cadenas González

Relevo 36 Mixto

Susana García

Santiago Hernández

Fernando García

Ramsés Sánchez

Relevo Femenil