Colabora Ana Cecy Avalos en el buen paso de las Mieleras

Apenas en su primera temporada como profesional, la coahuilense Ana Cecy Ávalos ha encajado a la perfección en el roster de las campeonas Mieleras de Guanajuato.

La ex jugadora de las Lobas de la Universidad Autónoma de Coahuila en la División II de la Liga ABE, registra un total de 83 puntos, 33 rebotes, 14 asistencias y 11 balones recuperados, todo esto en ocho compromisos disputados.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Pide Fernando Navarro no especular en torno a su lesión

“Me siento muy cómoda en el equipo, cada juego le voy echando más ganas, creo que he sido constante y el hecho de que tenga una buena valoración es producto del trabajo que he llevado desde un principio, obviamente al principio me costó trabajo, pero si me sigo esforzando sé que me van a salir las cosas, me gusta lo que hago y con el apoyo de las compañeras puedo crecer mucho más”, manifestó Ávalos.

Luego de cuatro series, Mieleras marcha con paso perfecto al haber barrido a Escaramuzas de Jalisco, Algodoneras de Torreón, Marineras de Puerto Vallarta y Quetzales Sajoma de la Ciudad de México, estos últimos enfrentamientos celebrados en “La Colmena”.

Las pupilas de Jonathan Villegas cerrarán la primera vuelta de la campaña el próximo fin de semana en casa de las Aztks del Estado de México, rival que marcha tercero de la clasificación y que sólo ha perdido un juego contra las Lobas de Aguascalientes.

“Nos han comentado que es un equipo muy fuerte, de mucho físico, tienen ofensiva y defensiva, pero nosotras nos estamos preparando, vamos con buen paso, ellas se han visto bien en las otras jornadas y que estemos invictas no dice nada, hay que prepararnos para hacer un buen papel”, agregó Ana Cecy.

Los juegos entre “guanajuas” y mexiquenses serán sábado a las 18:00 horas y domingo al mediodía, ambos en la duela del Domo Castel-Cleto Reyes de Tlalnepantla.

En números