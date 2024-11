Duelo de contrastes para inaugurar la jornada 14 en la Tercera División

León, Guanajuato.- Club Suré y Magos Unión Deportiva cortan el listón de la fecha 14 del décimo segundo sector de la Tercera División en el que, sin duda, es un compromiso en el que puede llegar a detonar la ofensiva del conjunto hechicero.

Y es que, por donde quera que se le vea, el cotejo a celebrarse este viernes desde las 15:30 horas en el empastado del Deportivo CODE de Las Joyas, tiene al elenco del pueblo del rincón como amplio favorito para agenciarse las tres unidades, mismas que le ayudarían para mantenerse entre los primeros cinco de la tabla y cuando ya solo restaría una jornada más para el receso de invierno. La misión es dura para un Suré que no solo no ha podido sumar un solo punto en el certamen, sino que, además, no tiene goles en 11 partidos.

Para el sábado, las hostilidades continúan a las 10 de la mañana en la Deportiva del Parque Metropolitano con el enfrentamiento entre Leyendas Unidas FC y Pabellón FC, mientras que una hora más tarde, derbi regional es el que protagonizarán dos elencos urgidos por enderezar el rumbo en la temporada 2024-2025, casos de Empresarios del Rincón y Atlético ECCA, quienes se verán las caras en la Deportiva de Purísima. Cabe señalar que estos dos todavía no pueden rebasar el doble dígito de unidades, ubicándose en los puestos sotaneros de la clasificación.

Asimismo, dos choques se programaron a las 16:00 horas, el del Atlético Leonés haciéndole los honores a Mineros de Zacatecas en Las Joyas, al tiempo que, en el engramado de El Roble, Santa Ana del Conde buscará seguir dando pasos firmes en la campaña cuando se mida al León GEN. En el único encuentro dominical, la Trinca Fresera del Irapuato jugará con Potosinos FC a las 3 de la tarde en el Estadio Sergio León Chávez.

Por otra parte, en acciones correspondientes al décimo pelotón, Celaya FC se citará con el Inter de Querétaro FC a las 10:00 horas en la Deportiva Miguel Alemán Valdez y a las 11 de la mañana saltarán al campo Inter Guanajuato FC y Linces de Celaya en la Unidad Deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, en tanto que Leyendas FC irá frente a Estudiantes de Querétaro FC en la Unidad Deportiva Nieto Piña, estos dos últimos emparejamientos en la capital del estado. Finalmente, en el grupo 11, los Delfines de Abasolo visitarán una complicada aduana como lo es el patio del BFC de Zitácuaro.