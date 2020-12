Club Pachuca realizará visorias en León

Club Pachuca, una de las instituciones más importantes del balompié mexicano realizará visorias en tierras cuereras.

La institución hidalguense tiene programadas sus pruebas el 3 y 4 de diciembre, la intención es detectar talento en nueve categorías, el primer día serán las visorias generales y se realizará un filtro, para el viernes se observará a los muchachos que hayan aprobado las pruebas.

Cesáreo Acosta, será el visor que acudirá al Bajío para observar a los prospectos de la ciudad, entre sus méritos como cazador de talentos se le atribuye el haber descubierto a Irving ‘Chuky’ Lozano, actual atacante del Napoli de Italia.

Cada categoría convocada realizará sus prácticas en distintos horarios, para el jueves 3 la actividad abrirá en punto de las 3:45 pm, los primeros en ser evaluados serán los jugadores 2009, 2010 y 2011, una hora más tarde entrarán en acción los 2006, 2007 y 2008, a las 5:45 pm se observará a los 2003, 2004 y 2005.

Para el viernes los horarios serán de las 11:00 am, 12:00 pm y 1:00 pm, la dinámica será igual, se iniciarán los entrenamientos con los aspirantes sub 11, luego los sub 14 y por último los sub 17.

La sede será las instalaciones de Tuzos León, cancha ubicada en la esquina entre los bulevares Timoteo Lozano y Hermanos Aldama. Como único requisito, cada jugador debe presentarse con vestimenta blanca.