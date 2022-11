Club León se medirá ante Tauro FC de Panamá en Concachampions 2023

En la que será la cuarta participación consecutiva de Club León en Conchachampions quedó definido como rival el conjunto panameño de Tauro FC, sinodal para los octavos de final.

En este nuevo salto internacional, el cuadro zapatero fue sorteado en el bombo 1, el sinodal resultó ser Tauro FC de Panamá. Los llamados “Toros del Pedregal” acudirán por séptima ocasión a la Concachampions, aunque su última participación fue en 2018 donde fueron eliminados en cuartos de final por Club América.

La llave entre “fieras” y “astados” abre en tierras centroamericanas, el Estadio Rommel Fernández recibe el juego de ida entre el 7 y 9 de marzo. La vuelta en el Estadio Nou Camp será programada entre el 14 y 16 del mismo mes.

León una vez más se cruza ante un rival centroamericano, en la edición de 2022 tuvo como rival en octavos de final a Deportivo Guastatoya de Guatemala, contrincante que superaron para luego caer en ronda de cuartos ante Seattle.

These are the #SCCL23 Official Draw results! ⚽ ¡Estos son los resultados del Sorteo Oficial de la SCCL 2023! pic.twitter.com/1laCLDvsLn — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) November 8, 2022

En participaciones previas, el cuadro “zapatero” se despidió en octavos de final de final ante rivales de la MLS, en 2021 cayó ante Toronto FC y en 2020 tuvo como verdugo a Los Ángeles FC.

De vuelta en el máximo certamen a nivel de clubes de la Concacaf, entre las filas verdiblancas una vez más resurge la cuenta pendiente por conseguir un título internacional. La edición del próximo año resulta especial ya que será la última a disputarse en el formato de 16 equipos, para 2024 surge un nuevo certamen con 27 clubes.

Para la Liga de Campeones de la Concacaf 2023, La Fiera es uno de los cuatro representantes mexicanos que buscan recuperar la hegemonía de la Liga MX, luego del campeonato obtenido por Seattle Sounders de los Estados Unidos en 2022.

Las llaves restantes son: Austin FC (Estados Unidos) Vs. Violette AC (Haití), Orlando City SC (Estados Unidos) Vs. Tigres UANL (México), Pachuca (México) Vs. FC Motagua (Honduras), Vancouver Whitecaps FC (Canadá) Vs. Real Club Deportivo España (Honduras), Los Ángeles FC (Estados Unidos) Vs. Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica), Atlas (México) Vs. Olimpia (Honduras) y Philadelphia Union (Estados Unidos) Vs. Alianza FC (El Salvador).