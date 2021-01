Club León luce entre clasificados a la Concachampions 2021

La Concacaf Champions League presentó a los primeros 15 clubes clasificados para la edición 2021, Club León figura entre los representantes de México.

Para la máxima justa a nivel de clubes de Concacaf, se tienen 15 plantillas ya clasificadas, por la Liga MX, actual monarca del circuito regional acudirá Monterrey como campeón del Torneo Apertura 2019 y Club América, subcampeón de este mismo certamen.

El otro par de clubes aztecas clasificados son Cruz Azul y Club León, a las dos instituciones se les otorgó el boleto por medio de la posición de la tabla en el torneo mexicano ya que el Clausura 2020 se suspendió por la pandemia de Covid-19, luego de 10 fechas, los cementeros quedaron en la cumbre con 22 puntos y los verdiblancos acumularon 21.

Generación 2021

Para la Concahampions 2021, los otros 11 equipos confirmados para participar son Columbus Crew, Philadephia Union, Portland Timbres y Atlanta United, los cuatro representantes de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Junto a los clubes mexicanos y estadounidenses, la única plaza pendiente para la zona de Norteamérica corresponde para el campeón canadiense el cual se disputarán Forge FC y Toronto FC.

The field for Scotiabank Concacaf Champions League 2021 is nearly set! Who's raising the 🏆 this year? pic.twitter.com/WGzEdzf43B — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) January 15, 2021

Por Centroamérica y el Caribe están presentes, Saprissa de Costa Rica, Atlético Pantoja de República Dominicana, Real Estelí de Nicaragua, Arcahaie de Haití, y los hondureños Marathon y Olimpia.