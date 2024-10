Club León Femenil sufre goleada ante Santos Laguna

León, Guanajuato.- Pesadilla en Torreón, la visita de Club León Femenil a casa de Santos Laguna, penúltimo lugar del certamen, terminó con escandalosa goleada de cinco tantos a cero. Resultado que selló el segundo triunfo de las Laguneras, a la vez que fue el peor revés verdiblanco en el Apertura 2024.

En esta cita disputada en el TSM Corona, ambos equipos se presentaron sin jugarse otra cosa más que el orgullo al estar ya eliminados del certamen.

En el inicio de las acciones, el conjunto de casa no tardó en tomar ventaja; Anahí Gómez al minuto 4 empujó la bola tras servicio que le puso Doménica Ramírez al corazón del área chica.

La anotación rival descuadró el esquema táctico que planteó Alejandro Corona, a partir de ese momento las jugadoras leonesas lucieron distraídas en el control de balón y la marcación, errores que aprovechó Santos Laguna para aumentar su ventaja al 23’, luego de un tiro de esquina que remató de cabeza, Frida Cussin ante una endeble marca de Daniela Calderón.

Sin esbozos de presión felina, las dirigidas por Karla Maya capitalizaron otros tres goles, rally que inició tras un balón parado que Alessandra Ramírez cobró desde la línea de mediocampo y en el que puso el balón hasta el área donde Lia Romero conectó testarazo que no contuvo la portera Natalia Acuña.

Luego vino la ugandesa Sandra Nabweteme que hizo doblete; el primero fue una genialidad recortando en tres ocasiones una tercia de defensoras leonesas para luego patear de zurda.

Luego vino un tiro penal tras un balón que Karla Zempoalteca tocó con el codo, la misma jugadora africana hizo efectivo el tiro.

Por el conjunto visitante, lo más destacable en este caótico primer periodo de juego fue un fogonazo de Daniela Calderón que se estrelló en el larguero.

Para el complemento, pareciera que no hubo más por dar con ambos equipos, León apenas algunos intentos de Isadora Freitas, Vanessa López, Itzel López y Vianney Alemán todas ellas ingresando con el papel de revulsivas, aunque todo quedó en táctica, ya que no marcaron mucha diferencia, mientras Santos buscó, pero no pudo dar con el sexto tanto.

Tras este descalabro, Club León Femenil tiene por delante su último partido en el Apertura 2024 para el próximo 1 de noviembre recibiendo a Mazatlán FC. Por su parte, Santos Laguna visita a Chivas el día 3 del mismo mes.