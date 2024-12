Confirman al León en el bombo tres para sorteo del Mundial de Clubes

León, Guanajuato.- La FIFA hizo oficial cada uno de los lineamientos que se seguirán este próximo jueves en Miami, Florida, durante la realización del sorteo oficial del Mundial de Clubes 2025 a celebrarse en los Estados Unidos y del cual tomará parte La Fiera, pese a todo lo que se dijo y manejó en semanas previas debido al tema multipropiedad.

Asimismo, el organismo rector del futbol mundial presentó la distribución de los 32 equipos participantes en los cuatro bombos, misma que ya se había ventilado un día antes a través de las redes sociales y en donde los panzas verdes aparecen situados en el tercer pot junto a otro representante de la Liga MX y CONCACAF como lo es Monterrey.

Además del Botafogo (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Wydad Casablanca (Marruecos), Al-Ahly (Egipto), Ulsan HD (Corea del Sur) y Al-Hilal (Arabia Saudita). Cabe señalar que a ninguno de estos rivales se podrá medir el Club León al menos en la fase de grupos.

De acuerdo a lo informado por la Federación Internacional de Futbol Asociación, todas las escuadras fueron asignadas en base a las clasificaciones de las confederaciones que se utilizaron como parte del proceso de calificación a dicho torneo.

Pot 3: #FIFACWC draw!

@AlHilal_FC. 🇸🇦
Ulsan HD. 🇰🇷@AlAhly. 🇪🇬@WACofficiel. 🇲🇦@Rayados. 🇲🇽@ClubLeonFC. 🇲🇽@BocaJrsOficial. 🇦🇷@Botafogo. 🇧🇷

De igual manera, se aseguró que todos los procesos que se seguirán en el sorteo contarán con principios que garantizarán el equilibrio competitivo y la diversidad geográfica a lo largo de la primera ronda y, en función de los resultados deportivos, en la fase a eliminación directa.

Por lo anterior, el bombo uno incluyó a los cuatro elencos mejores clasificados de Europa y Sudamérica, entrando ahí Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (España), Bayern Múnich (Alemania), París Saint-Germain (Francia), Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil), River Plate (Argentina) y Fluminense (Brasil).

Para el tercer pot se consideró al resto de las escuadras del viejo continente: Chelsea (Inglaterra), Borussia Dortmund (Alemania), Inter de Milán (Italia), Porto (Portugal), Atlético de Madrid (España), Benfica (Portugal), Juventus (Italia) y Salzburg FC (Austria), al tiempo que en el bombo tres, donde están los panzas verdes, se designaron a los dos mejores clasificados de Asia, África y CONCACAF.

Por último, en el cuarto pot, aparecerá el resto de esas regiones que son Urawa Red Diamonds (Japón), Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos), Esperance de Tunis (Túnez), Mamelodi Sundowns (Sudáfrica), Pachuca (México), Seattle Sounders (Estados Unidos), Auckland City FC (Nueva Zelanda) e Inter Miami (Estados Unidos).

Dentro de los principios generales está que ninguno de los ocho sectores podrá contar con más de un equipo de la misma confederación, salvo con los representantes de la UEFA que son 12, de tal manera que cuatro grupos deberán contar con dos cuadros europeos.

En este mismo sentido, todos los integrantes del primer pot serán cabezas de serie y otra restricción es que clubes de la misma asociación no podrán agruparse, por lo que León y Pachuca no se toparán en la etapa de grupos.

Una vez concluido el sorteo pactado a las 12 del día, hora del Centro de México, se procederá a publicar el calendario oficial del certamen. Lo que es un hecho es que los clubes norteamericanos abrirán en sus respectivos patios, Inter Miami en el Hard Rock Stadium y Seattle en el Lumen Field.

The pots are set for the #FIFACWC draw!





Mundial de Clubes 2025

Bombo 1

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (España)

Bayern Múnich (Alemania)

París Saint-Germain (Francia)

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

River Plate (Argentina)

Fluminense (Brasil)





Bombo 2

Chelsea (Inglaterra)

Borussia Dortmund (Alemania)

Inter de Milán (Italia)

Porto (Portugal)

Atlético de Madrid (España)

Benfica (Portugal)

Juventus (Italia)

Salzburg FC (Austria)





Bombo 3

Al-Hilal (Arabia Saudita)

Ulsan HD (Corea del Sur)

Al-Ahly (Egipto)

Wydad Casablanca (Marruecos)

Monterrey (México)

León (México)

Boca Juniors (Argentina)

Botafogo (Brasil)





Bombo 4