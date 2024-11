Adonis Frías podría ir perfilando su salida del conjunto esmeralda

León, Gto.- Tiempo de tomar decisiones en el Club León y una de esas tiene que ver con el central Adonis Frías, a quien solo le resta un año más de contrato y ha comenzando con ese juego psicológico para buscar su posible renovación.

A través de redes sociales, el argentino lanzó el siguiente mensaje: “Disculpas a la afición y a la gente que quiere a este hermoso club. Agradecerle a cada uno que me ayudó a poder salir adelante, pero dolido por no poder estar en momentos muy importantes y decisivos como a mi me gustan y me representan, toca seguir entrenando e intentar mejorar por dejar a lo más alto a León, a renovar energías y disfrutar el último año que nos queda juntos”.

Frías arribó a la “guarida” el año pasado con vínculo hasta 2026 y con una opción de extender por un año más; es decir, la directiva encabezada por Jesús Martínez Murguía tiene la tarea en los siguientes seis meses de extenderle el contrato al exjugador de Defensa y Justicia o bien, venderlo a otra institución para sacar rédito a lo invertido y es que, de lo contrario, al cabo del próximo semestre el pampero podría comenzar a negociar con cualquier otro equipo e irse gratis, algo que seguramente León no querrá que suceda.

El bonaerense ha sido de lo más rentable que ha tenido el elenco del Bajío en los más recientes dos años, siendo incluso parte de esa nómina que, bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, obtuvo el título de la Concachampions en 2023, resultado que a la postre, le dio la oportunidad de disputar el Mundial de Clubes celebrado en Arabia Saudita.

En todas las competencias oficiales, Adonis Frías ha defendido la playera felina hasta en 70 ocasiones, marcando tres goles y generando dos asistencias. Hay que señalar que esta última campaña ha sido la más floja en cuanto a números para el sudamericano, todo producto de un problema de salud que se le vino tras la incursión en la Leagues Cup. En sus tres temporadas previas, había rebasado la barrera de los mil minutos sobre el terreno de juego, sin embargo, ahora se estancó en 420.

La valía que ha tenido Frías para la escuadra panza verde, además de su liderazgo, ha sido su plurifuncionalidad, ya que ha actuado en su puesto habitual como central, pero de igual manera, se ha tirado como lateral y contención, cuando así se le ha requerido. Resolver esta situación contractual deberá ser prioridad para la plana mayor del Club León, mucho más si el zaguero entra en los planes del “domador” Eduardo Berizzo.

