Club León cambia Misa de Aniversario a La Esmeralda

León, Gto.- Cumplir ocho décadas de historia resulta una ocasión memorable para Club León, y para celebrarlo hace suya la organización de los festejos para el próximo 20 de agosto. Entre las actividades especiales está la tradicional ceremonia religiosa que sale del Barrio Arriba para ser desarrollada en La Esmeralda.

Para este 80 aniversario, la directiva de Club León organiza a las 13:00 horas la ceremonia eucarística en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, recinto religioso ubicado en La Esmeralda, esta modificación se hace como una muestra de la evolución, innovación y desarrollo en infraestructura que ha tenido la institución verdiblanca en los últimos años.

Dicho cambio también rompe con la tradición de conmemorar el aniversario esmeralda con un evento religioso en la Parroquia del Señor de la Salud, centro de culto enclavado en el corazón del popular Barrio Arriba, mismo que había albergado la celebración durante los últimos 40 años y cuya realización se daba entre las 19:00 o 20:00 horas, así lo resaltó el Dr. Primo Quiroz, exdirectivo y aficionado de Club León.

Justamente, Quiroz Durán ha sido el promotor y organizador de los aniversarios de La Fiera, mismos promueve para que sean abiertos facilitando el reencuentro entre veteranos y aficionados.

“Ya me reuní con la directiva, me da mucho gusto que ahora tomaron la iniciativa de hacer suyo la conmemoración del aniversario, entonces se tomó la decisión de celebrar la misa en la capilla que tienen en La Esmeralda, están invitados los veteranos, yo mismo les estoy haciendo llegar la invitación para que estén enterados del cambio”, resaltó el Dr. Primo Quiroz en charla para Noticias Vespertinas.

Con relación a la nueva locación, añadió: “Reconozco que no me gustó del todo el cambio, pero el evento es de ellos, de Club León, eso es muy bueno. Durante 40 años tuve el gusto, el deseo y la fortuna de organizar el aniversario y siempre buscaba que la sede fuera donde nació el club, ahí en el Barrio Arriba. Si no era ahí, entonces la hacíamos en la Catedral Basílica de León, que es la casa de todos los leoneses. Eso implicaba mucho por la cercanía de los aficionados y los veteranos. Todo cambio siempre es bueno”.

Resaltar que para el próximo 24 de agosto, en el marco del enfrentamiento entre Club León y Santos Laguna, se tienen prevista una serie de actividades especiales para integrar a los aficionados en la celebración de las ocho décadas de lucha esmeralda.

Misa de Aniversario 80 Aniversario Club León

Fecha: 20 de Agosto

Hora: 20:00 horas

Lugar: Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús

Lagos de Moreno, Jalisco