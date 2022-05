Cierra Christian Martínez un fallido interinato al frente de La Fiera

No haber podido mantener a León en zona de repechaje en un breve interinato de dos encuentros acabó por generar amargura total en Christian Martínez.

“El no acceder a la liguilla o a la reclasificación en este caso siempre es amargo, pero agradecido con la entrega de los jugadores, satisfecho por cómo se plantaron en este último partido, por como lucharon, corrieron, generaron y desafortunadamente para todos no logramos el objetivo, así que ahora hay que darle vuelta a la página y pensar en lo que viene, esto es parte del futbol y hay que ser conscientes y maduros para tomar nuestra responsabilidad y seguir”, dijo el ex guardameta.

Martínez no se adelanta a los tiempos, reconoció que su proceso como técnico debe avanzar más y lo único acordado con la directiva encabezada por Jesús Martínez Murguía era concluir el semestre.

“La situación fue clara, era tomar al grupo por estos dos partidos que estaban tangibles y luego seguir hasta donde el equipo llegara, no sé qué vaya a pasar, hay que ver que decide la directiva y seguiremos con lo que ellos determinen”.

En este mismo sentido, Christian agregó que “el agradecimiento es total, es un orgullo pertenecer a este club, cuando se me presentó la oportunidad la asumimos con toda responsabilidad y orgullo, definitivamente estos han sido los momentos más felices de mi corta trayectoria como entrenador, repito que no sé qué vaya a pasar, pero en este momento soy un tipo afortunado por lo que me tocó vivir, pese a no haber tenido esa oportunidad de jugar el repechaje”.