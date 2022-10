Christopher Escárrega listo para jugar el Mundial Sub-23 de Beisbol

León, Guanajuato.- En la figura del receptor y outfielder Christopher Escárrega, el beisbol guanajuatense tendrá presencia dentro del seleccionado mexicano Sub-23 que este viernes pondrá en marcha su participación en la Copa Mundial a celebrarse en China Taipei.

El oriundo de Uriangato integra un roster de 24 peloteros que fueron requeridos por el manejador Enrique “Che” Reyes. Varios de estos jugadores forman parte de organizaciones de la Liga Mexicana de Beisbol, pero también hay otros que ya militan en sucursales de los Dodgers de Los Ángeles, Padres de San Diego y Filis de Filadelfia.

En el caso de Escárrega, es integrante de El Águila de Veracruz, equipo con el que la temporada pasada vio acción en 27 compromisos, bateando para un discreto .145 con nueve imparables, tres carreras producidas, ocho anotadas y solo en una ocasión se fue para la calle. Cabe señalar que su debut en el circuito veraniego se dio el año anterior con los Sultanes de Monterrey, mientras que en 2019 estuvo apenas dos duelos con los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico; de igual manera, ha actuado con diversos conjuntos de la Liga Norte de México.

La novena tricolor abrirá frente a Australia, para luego medirse en su sector a Corea del Sur, Holanda, Puerto Rico y Cuba. En la edición pasada de este Mundial Juvenil, México fue segundo lugar al perder la gran final contra Venezuela, esto en Hermosillo, Sonora, pero en 2018 logró un histórico campeonato en Colombia. Aquella escuadra tenía en sus filas a Marco Jaime, paracorto en ese entonces de los Bravos de León.

“Muy contento, algo nervioso, es la segunda vez que me toca representar al país, así que feliz por la oportunidad que se me está dando. Veo un equipo fuerte, nos fue muy bien en el Pre-Mundial de Aguascalientes, terminamos campeones invictos, así que vamos a echarle todas las ganas y en lo personal ponerme la camisola de mi país es lo más bonito que me pudo pasar”, manifestó el mayor de los hermanos Escárrega, recordando que el menor, Dustin, estuvo en el pasado Mundial Sub-12.